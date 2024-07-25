Tüpraş, İran'ın alıkoyduğu gemideki 1 milyon varil petrolün eylülde teslim edileceğini açıkladı
Tüpraş, İran tarafından alıkonulan Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın alınan petrolün eylülde teslim edileceğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Tüpraş, Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın alınan petrolün Eylül'de teslim edileceğini açıkladı. Tüpraş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığımız yaklaşık 1 milyon varil ham petrolü taşıyan St. Nikolas gemisinin, 11 Ocak 2024 tarihinde Umman açıklarında İran makamlarınca alıkonulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı.
23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen gemiden gemiye transfer operasyonuyla söz konusu ham petrolün tamamı şirketimizce geri alınmış olup, Eylül ayında Rafinerimize ulaşması beklenmektedir."