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Tüpraş, İran'ın alıkoyduğu gemideki 1 milyon varil petrolün eylülde teslim edileceğini açıkladı

Tüpraş, İran tarafından alıkonulan Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın alınan petrolün eylülde teslim edileceğini duyurdu.

Ekonomi
  • 25.07.2024 21:32
  • Giriş: 25.07.2024 21:32
  • Güncelleme: 25.07.2024 21:37
Kaynak: İHA
Tüpraş, İran'ın alıkoyduğu gemideki 1 milyon varil petrolün eylülde teslim edileceğini açıkladı
FOTOĞRAF: AA

Tüpraş, Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın alınan petrolün Eylül'de teslim edileceğini açıkladı. Tüpraş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığımız yaklaşık 1 milyon varil ham petrolü taşıyan St. Nikolas gemisinin, 11 Ocak 2024 tarihinde Umman açıklarında İran makamlarınca alıkonulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı.

23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen gemiden gemiye transfer operasyonuyla söz konusu ham petrolün tamamı şirketimizce geri alınmış olup, Eylül ayında Rafinerimize ulaşması beklenmektedir."

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