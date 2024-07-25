Tüpraş, İran'ın alıkoyduğu gemideki 1 milyon varil petrolün eylülde teslim edileceğini açıkladı

Tüpraş, İran tarafından alıkonulan Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın alınan petrolün eylülde teslim edileceğini duyurdu.

Tüpraş, Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın alınan petrolün Eylül'de teslim edileceğini açıkladı. Tüpraş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığımız yaklaşık 1 milyon varil ham petrolü taşıyan St. Nikolas gemisinin, 11 Ocak 2024 tarihinde Umman açıklarında İran makamlarınca alıkonulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı.

23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen gemiden gemiye transfer operasyonuyla söz konusu ham petrolün tamamı şirketimizce geri alınmış olup, Eylül ayında Rafinerimize ulaşması beklenmektedir."