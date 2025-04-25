Tüpraş işçileri araç ve motorla konvoy yaptı

EMEK SERVİSİ

Koç Holding'e ait Tüpraş'ta, Petrol-İş sendikasında örgütlü işçilerin yüzde 28'lik sefalet zammı ve 3 yıllık toplu iş sözleşmesi dayatmasına karşı Batman, İzmir, Kırıkkale ve Kocaeli rafinerilerindeki iş yavaşlatmayı da kapsayan eylemler dün 3’üncü gününde devam etti.

İzmir Aliağa'da bulunan işçiler, sabah vardiyalarına motorlarla ve yürüyerek oluşturdukları kortejlerle geldi. Kırıkkale Rafinerisi'ndeki işçiler de vardiyaları geç teslim alarak kapı önünde eylem yaptı.

Konvoya katılanlara trafik ekiplerinin ceza yazdığı öğrenildi.