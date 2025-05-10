TÜPRAŞ işçileri ayakta

TÜPRAŞ’ta örgütlü Petrol-İş Sendikası ile Koç Holding arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, patronun asgari ücret artışının dahi altında kalan zam teklifi nedeniyle tıkandı. Bunun üzerine başlatılan eylemler bugün de devam etti.

Sabah vardiyasına iki saat geç başlayan işçiler, TÜPRAŞ’ın dört rafinerisi önünde protesto gerçekleştirdi. TÜPRAŞ yönetiminin yeni bir görüşme talep ettiği bildirilirken, İzmir Aliağa rafinerisi önünde konuşan Petrol-İş Aliağa Şube Başkan Yardımcısı Gökhan Karataş şunları söyledi:

“Bizleri duymuyorlardı, sesimizi duyurduk; bizleri görmüyorlardı, gücümüzü gösterdik. Buradan bir kez daha söylüyoruz: Eylem haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. TÜPRAŞ işçisinin gücünü herkese gösterecek ve emeğimizin karşılığını alacağız.” Petrol-İş Sendikası ile işveren temsilcilerinin gün içinde yeniden masaya oturduğu öğrenildi.