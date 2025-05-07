TÜPRAŞ işçileri sefalet zammına karşı Kocaeli ve Aliağa'da yürüdü

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Tüpraş'ta işçiler, yüzde 85 zam, kıdem farkı ve 2 yıllık sözleşme talebiyle kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Petrol-İş Genel Merkezi ve TÜPRAŞ Genel müdürlüğü arasında dün öğle saatlerinde başlayan görüşme bu sabaha karşı sona erdi. Sözleşmeye Petrol-İş Sendikası Kırıkkale, Kocaeli, Batman Şubeleri ve Sendika Genel Merkezi imza atarken, Aliağa Şube yönetiminin imza atmadığı öğrenildi.

İmzalanan sözleşmeye göre ilk 6 ay için yüzde 35, ikinci 6 ay için yüzde 24, üçüncü 6 ay için TÜFE + yüzde 4, dördüncü 6 ay için TÜFE, beşinci 6 ay için TÜFE + yüzde 6, altıncı 6 ay için ise TÜFE oranında zam alınırken; içeriğinde yakacak, ayakkabı yardımı, çocuk parası gibi ödemelerin yer aldığı birleştirilmiş sosyal yardım 5 bin 110 TL, ramazan bayramı ve kurban bayramı 5 binTL olurken; yemek parası 250 TL oldu.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ KARŞILANMADI

Sözleşme görüşmelerinin başladığında Tüpraş işçileri adına Petrol-İş Sendikası, yüzde 85 zam, Kıdem Farkı, 2 yıllık sözleşme süresi talepleriyle masaya gitmişti. İmzalanan sözleşmede işçilerin taleplerinin hiçbiri karşılanmadı.

15,75 enflasyon zammı ile masaya oturan Koç Holding, Tüpraş işçisine yüzde 35 zam oranı ile masadan kalkarken, Erdoğan-Şimşek ekonomi programının sadık uygulayıcısı olacağının da göstermiş oldu.

Çeşitli kaynaklarda yapılan haberlere ise yüzde 35 oranındaki ilk altı aylık zam yıllık hesaplanarak yıllık yapılan zammın 6 aylık zamların toplanmasıyla yüzde 67 olarak lanse edildi. Hesaplama oyununa tepki gösteren bir işçi, "Elleri cebimizde, ne kadar aldığımızı biliyorlar ama yine de algı yapıyorlar. Bu sözleşme kabul edilemez bizi kimse bu zamma ikna edemez" diyor. İlk ve ikinci 6 aylık zam oranlarının toplanmasıyla basına yüzde 67 zam oranının servis edildiğini belirten işçiler, ilk ay ücretlerine yansıyacak zammın yüzde 35 olduğunu hatırlatıyor. “İşçi hayat pahalılığına ezilecek, gerçek enflasyon ve TÜİK rakamları belli. İnsanın onuruyla bu kadar oynanmaz” diyen işçi zammın yüzde 67 olmadığının altını çizerek, “Yüzde 67 zam benim cebime şimdi yansısa girer içeri çalışırım" dedi.

TÜPRAŞ işçileri sefalet zammına karşı yürüyor



Polis, biber gazı ve barikatlarla yürüyüşü durdurmaya çalıştı: İşçiler barikatı aşarak yürüyüşe devam ediyorhttps://t.co/xyNhms6fRM pic.twitter.com/qzRzoOZBhP — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 7, 2025

"İŞÇİYE NASIL HESAP VERECEKLER?"

Haftalardır eylem yaptıklarını ancak hep aynı senaryo ile karşılaştıklarını belirten işçiler, “Bu kadar direnen ve geçinemeyen işçi varken yangından mal kaçırır gibi sabaha karşı imza atmak nedir? Günlerdir şube başkanları bas bas bağırıyordu şöyle yapacağız böyle yapacağız şimdi işçiye nasıl hesap verecekler?​” ifadelerini kullandı.

Kapı önünde patronun son teklifinin yüzde 35 olduğunu öğrenen işçiler temsilcilik aracılığıyla “kabul etmeyin” mesajı iletmişti. Sabaha karşı sözleşmenin imzaladığını öğrenen Tüpraş işçileri, “Bizim talebimiz bu değildi. Bizi yine sefalete mahkûm ettiler. İki yıllık sözleşme yok, zam yok, kıdem farkı yok! Ne var koca bir hiç. Hiçbir talebimizi geçmediği bir sözleşmeye nasıl imza atılır” diyerek tepki gösterdi.

İzmir Aliağa Rafinerisinfen bir başka işçi ise “Ek protokol ile ücret zammı, kıdem, iş güvencesi ve sözleşmenin süresi… En büyük taleplerimiz bunlar. Eyleme geçtik diye kimsenin kılına zarar gelsin istemiyoruz. Eylemlere devam ederek taleplerimizi almalıyız” dedi.

ALİAĞA’DA İŞÇİLER RAFİNERİ ÖNÜNDEKİ YOLU KAPATTI

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi Başkanı Hasan Toptan akşam saatlerinde rafineri önünde yaptığı konuşmada “Bizim için psikolojik sınır yüzde 50-40’tı bu zamlara imza atmayacağımızı söyledik dedi. Toptan, Burada kararı işçiler alacak, ne yapacaksak hep birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

Aliağa rafine işçileri sendika şubesinin açıklamasının ardından rafineri önündeki yolu girişini kapatmak için yürüyüşe geçti. İşçiler Rafineri yolu kapatmak için başladıkları yürüyüşte, “İş, ekmek yoksa barış da yok!” ve “Eylemse eylem, grevse grev!” sloganları atarak İzmir-Çanakkale Çevre Yolu’na çıktı.

İŞÇİLER BARİKATI AŞARAK YÜRÜDÜ

TÜPRAŞ Kocaeli rafinerisinin önünde imzalanan sözleşmeye tepki gösteren işçiler, rafineri önünde imzalananan sözleşmeye karşı eyleme geçti., Bir işçi, “Son yılda iki kere temettü dağıttı TÜPRAŞ 2 milyar dolar eder. Biz ekonomiden anlamıyor muyuz. Ben bombanın içinde çalışıyorum hak mı bu?​” şeklinde tepki gösterdi. Sözleşme sürecinde eyleme çıkılmamasına tepki gösteren İşçiler Körfez otobanına çıkarak "Gemileri yaktık buradan dönüş yok" sloganlarıyla yürüyüşe geçti. İşçiler E-5 karayolunu trafiğe kapattı.

Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şubesi yönetiminin de katılımıyla yolu trafiğe kapatarak yürüyüşe başladı. Polis yola kurduğu barikatla yürüyüşü durdurmaya çalışarak biber gazı ile işçilere müdahale etti. İşçiler ise barikatı aşarak yürüyüşe devam eti. Yürüyüşün ardından rafineri önünde toplanıldı.

8 yıldır TÜPRAŞ'ta çalıştığını söyleyen bir işçi “Burada işçiyi neden şafak vakti o imzayı attığına ikna edemediler. Edemezsin. Burada arkadaşlarımız ağlaya ağlaya anlattı. 25 bin lira kira veriyor, maaşı 33 bin lira mesaisiz. Burada polis dikilmiş karşımıza yasal değil diyor. 16 saat çalışmak yasal mı? Bu sefalet yasal mı? Mesaisiz aldığım para yoksulluk sınırının yarısı. Kabul etmiyoruz. Ek protokol yapılsın” dedi

15 yıldır TÜPRAŞ’ta çalıştığını söyleyen bir başka işçi ise “En başından beri arkadaşlarımıza anlatmaya çalıştığımız buydu. Bugünkü eylemi de işçiler olarak sendikayı önümüze katarak biz yaptık, yürümek zorunda kaldılar. Bu kadar net. Sendikamızın yapması lazım, sendikanın planlaması lazım diye diye bu noktaya geldik. Biz bastırmazsak biz ısrar etmezsek sonuç bu” diye konuştu.

EMEP MİLLETVEKİLİ BAYHAN'DAN DESTEK

Kocaeli’nde rafineri önünde toplanmayı sürdüren işçileri ziyaret eden Emek Partisi (EMEP) Milletvekili İskender Bayhan, “Bugün sabah itibariyle aslında,TÜPRAŞ işçisiyle bu ülkede bütün işçi ve emekçilerin kaderinin nasıl ortaklaştığını, nasıl kesiştiğini gördüğümüz bir dört beş saat yaşandı. Saat altı yediden itibaren geçen süre içerisinde Tüpraş işçisi başından beri bu toplu sözleşmede eğer hatları kabul edilmezse bu fabrikalarda TÜPRAŞ 'ın bütün fabrikalarında, dört kentinde, Batman'da, Kırıkkale'de, Aliağa'da ve burada Kocaeli'nde huzurunun daha da bozulacağını, eğer huzur içinde az da olsa, huzur içerisinde çalışmasını istiyorsa Koç’un ve bu iktidarın bu talepleri kabul etmeleri gerektiğini defalarca eylemleriyle söyledi” şeklinde konuştu.

Bayhan, şunları söyledi:

“Yüzbinlerce kamu işçisi vergide adalet istiyor. Bu ülkede azıcık işçilerin haklarından yana bir yönetim olsa ne vergi adaletsizliği ne de yüzde 200 kâr edip işçiye gelince cebindeki akreplerden başka bir şeyle işçinin karşısına çıkmayan kapitalistler olur. Türkiye'yi tamamen ucuz emek sömürüsü cennetine çevirmek istiyorlar. Buna itiraz ediyoruz. Bu koşullarda üç yıllık sözleşme dayatmak ne demektir? Siz yoksunluğu şimdi bugünden TÜPRAŞ işçisine üç yıl boyunca ‘Buna razı ol’ diye dayatıyorsunuz, sonra da bunun karşısında sessiz kalmasını istiyorsunuz. Ama biliniz ki o devirler geçti. Kazın artık ayağı öyle değil. Bu ülkenin işçi sınıfı uyanıyor. Bu ülkenin işçi sınıfı emeğini almak için birleşmeyi, mücadele etmeyi öğreniyor. Bundan korkun vallahi. Artık bu düzen eski düzen değil. Ya yeni düzende işçi sınıfının mücadelesi ve taleplerinin karşısında bu işçilerin sesini duyup söylediklerini, istediklerini verecek bir politika izleyeceksiniz ya da artık onların tokadını, dayağını daha sert yiyeceksiniz.”