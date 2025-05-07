TÜPRAŞ işçileri sefalet zammına karşı yürüyor

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Tüpraş'ta işçiler, yüzde 85 zam, kıdem farkı ve 2 yıllık sözleşme talebiyle yürüyüşe geçti.

Evrensel'de yer alan habere göre, Petrol-İş Genel Merkezi ve TÜPRAŞ Genel müdürlüğü arasında dün öğle saatlerinde başlayan görüşme bu sabaha karşı sona erdi. Sözleşmeye Petrol-İş Sendikası Kırıkkale, Kocaeli, Batman Şubeleri ve Sendika Genel Merkezi imza atarken, Aliağa Şube yönetiminin imza atmadığı öğrenildi.

İmzalanan sözleşmeye göre ilk 6 ay için yüzde 35, ikinci 6 ay için yüzde 24, üçüncü 6 ay için TÜFE + yüzde 4, dördüncü 6 ay için TÜFE, beşinci 6 ay için TÜFE + yüzde 6, altıncı 6 ay için ise TÜFE oranında zam alınırken; içeriğinde yakacak, ayakkabı yardımı, çocuk parası gibi ödemelerin yer aldığı birleştirilmiş sosyal yardım 5 bin 110 TL, ramazan bayramı ve kurban bayramı 5 binTL olurken; yemek parası 250 TL oldu.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ KARŞILANMADI

Sözleşme görüşmelerinin başladığında Tüpraş işçileri adına Petrol-İş Sendikası, yüzde 85 zam, Kıdem Farkı, 2 yıllık sözleşme süresi talepleriyle masaya gitmişti. İmzalanan sözleşmede işçilerin taleplerinin hiçbiri karşılanmadı.

15,75 enflasyon zammı ile masaya oturan Koç Holding, Tüpraş işçisine yüzde 35 zam oranı ile masadan kalkarken, Erdoğan-Şimşek ekonomi programının sadık uygulayıcısı olacağının da taahütünü verdi.

ALİAĞA'DA GÜNDÜZ VARDİYASI EYLEME ÇIKTI

Kapı önünde patronun son teklifinin yüzde 35 olduğunu öğrenen işçiler temsilcilik aracılığıyla “kabul etmeyin” mesajı iletmişti. Sabaha karşı sözleşmenin imzaladığını öğrenen Tüpraş işçileri, “Bizim talebimiz bu değildi. Bizi yine sefalete mahkum ettiler. İki yıllık sözleşme yok, zam yok, kıdem farkı yok! Ne var koca bir hiç. Hiçbir talebimizi geçmediği bir sözleşmeye nasıl imza atılır” diyerek tepki gösterdi.

Haftalardır eylem yaptıklarını ancak hep aynı senaryo ile karşılaştıklarını belirten işçiler, “Bu kadar direnen ve geçinemeyen işçi varken yangından mal kaçırır gibi sabaha karşı imza atmak nedir? Günlerdir şube başkanları bas bas bağırıyordu şöyle yapacağız böyle yapacağız şimdi işçiye nasıl hesap verecekler?​” diye sordu.

İŞÇİLER KÖRFEZ OTOBANINA ÇIKTI

Sendika temsilcilik binası önünde toplanan işçiler, rafinerinin içinden yürüyüşe başladı. Gündüz vardiyasında iş başı yapmayarak toplanan işçiler, rafineri kapısı önüne çıkıyor. İşçiler sefalet sözleşmesini kabul etmeyerek eylemlere devam ediyor.

TÜPRAŞ Kocaeli rafinerisinin önünde imzalanan sözleşmeye tepki gösteren işçiler, rafineri önünde imzalananan sözleşmeye karşı eyleme geçti., Bir işçi, “Son yılda iki kere temettü dağıttı TÜPRAŞ 2 milyar dolar eder. Biz ekonomiden anlamıyor muyuz. Ben bombanın içinde çalışıyorum hak mı bu?​” şeklinde tepki gösterdi. Sözleşme sürecinde eyleme çıkılmamasına tepki gösteren İşçiler Körfez otobanına çıkarak "Gemileri yaktık buradan dönüş yok" sloganlarıyla yürüyüşe geçti.

Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şubesi yönetiminin de katılımıyla yolu trafiğe kapatarak yürüyüşe başladı. Polis yola kurduğu barikat ile yürüyüşü durdurmaya çalışarak biber gazı ile işçilere müdahale etti. İşçiler ise barikatı aşarak yürüyüşe devam ediyor