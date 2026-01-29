TÜPRAŞ rafinerisinde patlama

Türkiye Petrol Rafinerileri'ninin (TÜPRAŞ) İzmit'teki tesisinde patlama yaşandı. Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın sosyal medyadan paylaştığı habere göre TÜPRAŞ İzmit tesisinde patlama meydana geldi. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi; yangına müdahale hâlâ sürüyor. Ölü veya yaralı bilgisi ise henüz paylaşılmadı.

Türkiye Petrol Rafinerileri TÜPRAŞ’ta patlama yaşandığı bilgisi var.

İzmit’teki rafineride patlama sonrası yükselen alevler ve duman görülüyor. pic.twitter.com/5LPo9Z8vPd — Muratcan Altuntoprak (@altuntoprak_m) January 29, 2026

Ayrıntılar gelecek...