Güncel
  • 29.01.2026 22:20
  • Giriş: 29.01.2026 22:20
  • Güncelleme: 29.01.2026 22:30
TÜPRAŞ rafinerisinde patlama

Türkiye Petrol Rafinerileri'ninin (TÜPRAŞ) İzmit'teki tesisinde patlama yaşandı. Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın sosyal medyadan paylaştığı habere göre TÜPRAŞ İzmit tesisinde patlama meydana geldi. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi; yangına müdahale hâlâ sürüyor. Ölü veya yaralı bilgisi ise henüz paylaşılmadı.

Ayrıntılar gelecek...

