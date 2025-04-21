Tüpraş'ta binlerce işçi iş bıraktı: 3 büyük fabrikada grev ilanı

İlayda SORKU

Tüpraş’ta çalışan binlerce işçi, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması üzerine iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İşçilerin örgütlü olduğu Petrol-İş Sendikası ile Koç Holding arasında devam eden TİS görüşmelerinde Koç, yüzde 28 oranında zam ve 3 yıllık sözleşme teklifiyle geldi. Koç’un dayatmasını kabul etmeyen işçiler Tüpraş’ın 4 rafinerisinde iş bıraktı.

Petrol-İş İzmir Şubesi’nin örgütlü olduğu İzmir’deki TPI ve DYO Boya fabrikalarında da grev kararları ilan edildi. Sendika yöneticileri, mevcut ekonomik koşullarda yapılan tekliflerin gerçekçi olmadığını ve sermayenin, hükümetin belirlediği asgari ücret oranını sınır olarak dayattığını belirtti. Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, İzmir, Kocaeli, Batman ve Kırıkkale’deki Tüpraş rafinerilerinde sabah 08.00 ile 10.00 arasında iş durdurma eylemi yapıldığını açıkladı.

3 BİN 500 İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Toptan, iş bırakma kararının toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 13. oturumunda da sonuç alınamaması üzerine alındığını belirtti. Toptan’ın açıklamasına göre, işveren ilk 6 ay için yüzde 28, ikinci 6 ay için ise yüzde 18 zam önerdi. Teklifin hem oran hem de sözleşme süresi açısından yetersiz olduğunu ifade eden Toptan, “İşveren 3 yıllık sözleşme yapmak istiyor, biz ise sözleşmenin 2 yıllık olmasını talep ediyoruz. İlk 6 ay için teklifimiz yüzde 71. Diğer 6 aylar için ise yüzde 40 artı 13 istiyoruz. Bu sabah itibariyle merkezimizle birlikte grev kararını aldık. Ülke genelinde 3 bin 500 Tüpraş işçisiyle birlikte mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

GREV İLAN EDİLDİ

Petrol-İş Sendikası İzmir Şubesi de kentteki üç büyük fabrikada grev ilan etti. Bunlardan ikisi, rüzgar türbini üretimi yapan TPI Composites’e ait. DYO Boya’nın da içinde bulunduğu üç fabrikada toplam 2 bin 500 işçi grev ilan etti. Petrol-İş İzmir Şube Başkanı Cem Turan, “Grev ilan ettik. TPI fabrikalarında 13 Mayıs itibariyle greve çıkacağız. DYO Boya’da ise 22 Mayıs’ta greve çıkılacak. Yaklaşık 2 bin 500 işçiyi ilgilendiriyor bu karar” ifadelerini kullandı.

İşverenlerin hükümetin belirlediği asgari ücret zam oranını sınır olarak gösterdiğini, bunun da gerçekçi olmadığını belirten Turan, şöyle konuştu:

“Son zamanlarda mevcut hükümetin asgari ücrette belirlediği yüzdelik oran artık tüm TİS görüşmelerinde sermaye tarafından dayatılır hale geldi. ‘Hükümet bu kadar veriyor kardeşim, biz daha fazlasını veremeyiz’ deniliyor artık. 5’inci aya geldik ve hâlâ yüzde 30 oranında bir teklifte ısrar ediliyor. Bu şartlar altında tekliflerin hiçbir gerçekliği yok.”

GREVLE TAÇLANDIRACAĞIZ

Grev kararının zorunlu bir adım olduğunu vurgulayan Turan, “TPI fabrikalarında yüzde 120 zam talebimiz var. DYO’da ise saat ücretine dayalı bir sistem üzerinden yürütülen sözleşme var, orada da yüzde 140’lara varan bir artış istiyoruz. Mevcut hükümet politikalarının sonucu olarak yanlış uygulamaların faturasını işçiye kesmeye çalışıyorlar. Biz bu süreci elimizdeki en büyük silahımız olan grevle taçlandırmak istiyoruz. Madem ki müzakere masasında çözüm üretmiyorlar, biz de sahada, mücadelemizle hakkımızı arayacağız. Artık ne olacaksa olsun havasındayız. Bu fabrikalarda grev bizim açımızdan kaçınılmaz” diye konuştu.