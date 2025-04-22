Tüpraş'ta iş yavaşlatma eylemleri sürüyor

Tüpraş’ta işçiler, 4 rafineride başlayan eylemleri 2’nci gününde de sürdürdü.

Sabah vardiyasında çalışan işçiler gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla Koç’un yüzde 28’lik zam teklifine karşı eylem yaptı, vardiyayı 2 saat geç teslim aldı.

İzmir’de bulunan rafineri önünde yapılan açıklamayı işçiler adına Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan gerçekleştirdi.

Rafineri içerisinde ihtar tehditlerinin dolaştığını belirten Toptan, “Biz haklı mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bizi ihtarla korkutamazsınız. Yarın gider, 900-950 kişi istifa dilekçelerimizi veririz. Hadi çalıştırabiliyorsa çalıştırsın bakalım fabrikasını. Biz gemileri yaktık diyoruz, onlar ihtar diyor. Toplu sözleşme sürecinde yaptığımız tüm eylemler anayasal hakkımızdır, meşru eylemlerimizdir” dedi.

Öte yandan “Çok faydalı olduklarını söyledikleri vakıfta biriken parayı kullanamıyoruz” ifadelerini kullanan Toptan, şöyle konuştu: “Aileme götürecek ekmeğim yoksa ben vakıfta kalmak istemiyorum diyen arkadaşlarımız bireysel dilekçelerini verecekler. Sendika olarak teslim edeceğiz. Anayasada bir yere girdin çıkamazsın diye bir şey yok. Yasal hakkımızı kullanacağız, eninde sonunda o vakıftan çıkacağız.”

İşçiler, açıklamanın ardından slogan ve alkışlarla iç kapıya yürüyüş gerçekleştirdi. Saat 10.00'da kartlarını basan işçiler vardiya değişikliği yaptı.