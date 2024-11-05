TÜPRAŞ'ta tatbikat sırasında patlama: 12 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeden duman yükseliyorhttps://t.co/BMhkNVxidC pic.twitter.com/qUdazZXENW — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 5, 2024

BAŞKAN BÜYÜKAKIN: TATBİKAT ESNASINDA YAŞANAN BİR OLUMSUZLUK

Olaya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TÜPRAŞ'ta tatbikat gerçekleştirildiğini, patlamanın tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk sonucu meydana geldiğini söyledi.

Büyükakın, "Az önce itfaiye daire başkanımızdan aldığım bilgiyi aktarıyorum; 'Daha önce TÜPRAŞ’ta planlı bir tatbikat vardı. Bizim de bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O TATBİKAT esnasında yaşanan bir olumsuzluk. Ama şu anda kontrol altında'" ifadelerini kullandı.

TÜPRAŞ: 12 ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ YARALANDI

TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada da kompresör bakım çalışmaları sırasında meydana gelen yangının kontrol altına alındığını ve rafineride diğer faaliyetlerin devam ettiğini belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, saat 13.30 civarında Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana geldiği kaydedildi.

Rafineri ekiplerinin olaya anında müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.