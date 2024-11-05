TÜPRAŞ'ta tatbikat sırasında patlama

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeden duman yükseliyorhttps://t.co/BMhkNVxidC pic.twitter.com/qUdazZXENW — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 5, 2024

BAŞKAN BÜYÜKAKIN: TATBİKAT ESNASINDA YAŞANAN BİR OLUMSUZLUK

Olaya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TÜPRAŞ'ta tatbikat gerçekleştirildiğini, patlamanın tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk sonucu meydana geldiğini söyledi.

Büyükakın, "Az önce itfaiye daire başkanımızdan aldığım bilgiyi aktarıyorum; 'Daha önce TÜPRAŞ’ta planlı bir tatbikat vardı. Bizim de bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O TATBİKAT esnasında yaşanan bir olumsuzluk. Ama şu anda kontrol altında'" ifadelerini kullandı.