TÜPRAŞ'ta tatbikat sırasında patlama
İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlama sesinin ardından rafineri bölgesinde dumanların yükseldiği görüldü. Olaya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, patlamanın tatbikat sırasında meydana geldiğini ve çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükseldi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.
İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeden duman yükseliyorhttps://t.co/BMhkNVxidC pic.twitter.com/qUdazZXENW— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 5, 2024
BAŞKAN BÜYÜKAKIN: TATBİKAT ESNASINDA YAŞANAN BİR OLUMSUZLUK
Olaya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TÜPRAŞ'ta tatbikat gerçekleştirildiğini, patlamanın tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk sonucu meydana geldiğini söyledi.
Büyükakın, "Az önce itfaiye daire başkanımızdan aldığım bilgiyi aktarıyorum; 'Daha önce TÜPRAŞ’ta planlı bir tatbikat vardı. Bizim de bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O TATBİKAT esnasında yaşanan bir olumsuzluk. Ama şu anda kontrol altında'" ifadelerini kullandı.