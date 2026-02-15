Turan Erol Sanat Ödülü sahiplerini buldu

Çağdaş Türk resim sanatının önemli isimlerinden Turan Erol anısına Çankaya Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Turan Erol Sanat Ödülü sahiplerini buldu. Ödül sergisi ve tören, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Sabahattin Ali Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Belediye tarafından hayata geçirilen ödül, bir anma etkinliğinin ötesine geçerek Turan Erol’un temsil ettiği estetik duyarlılığı ve düşünsel derinliği genç kuşak sanatçılarla buluşturmayı hedefliyor. Genç sanatçıların görünürlüğünü artırmak, çağdaş sanat ortamına yeni isimler kazandırmak ve üretimin sürekliliğini desteklemek, organizasyonun temel amaçları arasında yer alıyor.

228 BAŞVURU DEĞERLENDİRİLDİ

Yedi kişilik seçici kurul; Yalçın Gökçebağ, Prof. Zahit Büyükişliyen, Prof. Aydın Ayan, Prof. Bünyamin Özgültekin, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Elif Erol Demirbağ ve İbrahim Karaoğlu’ndan oluştu. Kurul, 228 genç sanatçının yapıtını çok katmanlı bir eleme sürecinden geçirdi. Değerlendirmede yalnızca teknik yeterlilik değil; özgün ifade dili, malzeme kullanımı, düşünsel arka plan ve plastik tutarlılık temel ölçütler olarak ele alındı.

İlk eleme sonucunda 40 sanatçı finale kaldı. Ayrıntılı incelemenin ardından 1 sanatçı ödüle, 5 sanatçı mansiyona değer görülürken, 34 sanatçının yapıtı sergilenmeye hak kazandı.

ÖDÜL SAMİ GEDİK’İN

2025 yılı Turan Erol Sanat Ödülü’ne genç ressam Sami Gedik layık görüldü. Gedik’in yapıtında öne çıkan dikkatli gözlem, duyusal derinlik ve biçimsel hassasiyetin, Turan Erol’un temsil ettiği resimsel bilinç ile çağdaş ifade arasında güçlü bir bağ kurduğu belirtildi.

BEŞ SANATÇIYA MANSİYON

Emrah Akkayüz, Uğur Küçükkaya, Mehtap Dursun, Burak Erim ve Melisa Uzun ise çağdaş sanatın yenilikçi ve sorgulayıcı yönünü yansıtan çalışmalarıyla mansiyon ödülüne değer bulundu.

34 YAPIT SERGİLENİYOR

Abdulaziz Özdemir, Ahmet Apaydın, Ahmet Can, Betül Beyza Bayram, Betül Odabaşı, Buse Akın, Buse Erdağı, Buse Karakoyun, Büşra Şerif Oruç, Damla Karadere Eyüpoğlu, Deniz Ulaş Atlı, Eda Çay, Eda Nur Okay, Elçin Mustafayev, Elif Su Yıldız, Emre Efe, Emre Karayiğen, Ercan Kabadayı, Eren Kenar, Ferhat Çubukçu, Furkan Gölgen, Gamze Özel, Gizem Şanlı, Hatice Kandemir, İrem Karagöz Terzi, Kenan Filiz, Kürşat Öksüz, Merve Gazi, Nurgül Keleş, Nuri Özçelik, Rabia Arslan, Ramazan Öner, Selenay Sürücü ve Uğur Avcı’nın yapıtları ise sergilemeye değer bulundu.

KUŞAKLAR ARASI DİYALOG

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde açılan Turan Erol Sanat Ödülü Sergisi yoğun katılımla gerçekleşti. Sergi, Turan Erol’un doğa ve insanla kurduğu düşünsel hattın genç sanatçılar tarafından nasıl dönüştürülerek sürdürüldüğünü ortaya koyuyor.

Organizasyon, yalnızca bir ustayı anmakla kalmayıp, resmin geleceğine duyulan inancı kurumsal bir zeminde ifade etmesi açısından da önem taşıyor. Kuşaklar arası bir diyaloğa alan açan ödül, çağdaş Türk resminin düşünsel ve estetik sürekliliğine katkı sunmayı hedefliyor.