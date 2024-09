Turan Eser için Basel Cemevi’nde tören yapıldı

HABER MERKEZİ

Avrupa ve Türkiye Alevi hareketinin önemli ismi ve gazetemiz BirGün yazarı Turan Eser için Basel'de anma töreni yapıldı.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Başkanı Hüseyin Mat, Avusturya Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Özgür Turaç, Britanya Alevi Federasyonu Eş Başkanları Müslüm Dalkılıç ve Dilek İncedal, Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu’ndan Rozbi Demir- Mehmet Gündüz, İsviçre Alevi Birlikleri Birlikleri Federasyonu Başkanı Esmender Çöçeli gibi isimlerin de katıldığı törende Eser’in Alevi hak mücadelesindeki önemine vurgu yapıldı.

YERİ DOLDURULAMAYACAK

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Başkanı Hüseyin Mat yaptığı konuşmada, “Turan Eser'in Alevi mücadelesine katkıları unutulmayacak boyuttadır. Entelektüel donanımı yüksek aydın bir canımız ve yoldaşımızı kaybettik. Yeri doldurulmayacak bir arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

Turan Eser’in Alevi hak mücadelesine ömrünü verdiğini kaydeden Mat, “Turan Eser, gerek Türkiye’de gerekse İsviçre’de çeşitli Alevi kurumlarında üst düzey görevler üstlenmiş, Alevi örgütlenmesine ve toplumsal dayanışmaya büyük katkılar sunmuş, her zaman yolumuzu aydınlatan değerli bir rehber olmuştur. Özellikle Alevi toplumunun hak, adalet ve eşitlik mücadelesinde büyük bir bilgelik ve azimle yer almış; son dönemlerde Yol TV’nin yeniden yapılandırılması ve Yol TV Haber portalının oluşturulmasında büyük emekler ortaya koymuştur. Hem Türkiye’de hem de Avrupa genelinde önemli izler bırakmıştır. Toplumsal adalet ve hakikat yolunda daima örnek aldığımız, bir bilge olarak gönlümüzde yer eden Turan Eser, her zaman emeğiyle, mücadelesiyle ve insana duyduğu sevgiyle hatırlanacaktır. Turan Eser’i sonsuzluğa uğurlarken, Eser ailesinin ve tüm sevenlerinin acısını ve kederini yürekten paylaşıyoruz. Anısı, her daim Alevi toplumunun hak arama mücadelesine can suyu, gerçeği keşfetme arayışına ışık olacaktır" ifadelerini kullandı.

SALI GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

56 yaşında sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren Turan Eser, salı günü Basel Riehen Friedhof Hörnli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.