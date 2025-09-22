Türbinler yangınla mücadeleye engel

İzmir Karaburun Yarımadası’nda Lodos Enerji tarafından planlanan 41 türbinlik rüzgar enerji santralı (RES) kapasite artışı projesine karşı açılan davada kritik bir gelişme yaşandı. İzmir 4. İdare Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi incelemesi tamamlandı.

Mahkemeye sunulan raporda, projenin tarım arazileri, zeytinlikler, orman alanları ve özel çevre koruma bölgeleri üzerinde geri dönüşsüz habitat kayıplarına yol açacağı belirtildi. Bilirkişi heyeti, bu nedenlerle “ÇED olumlu” kararının iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

Raporda, planlanan 41 türbinin 35’inin kızılçam ormanı içinde ve birinci derece yangına hassas bölgede yer aldığına dikkat çekildi. Türbinlerin yoğunluğunun orman yangınlarına hava araçlarıyla müdahaleyi engelleyeceği belirtildi.

Ayrıca yapılacak 28 kilometrelik yol çalışmasıyla birlikte 140 bin metrekarelik bitki örtüsünün yok olacağı kaydedildi. Bilirkişi heyeti, yeni türbinlerle birlikte yarımadada türbin yoğunluğunun artmasının hem yangın riskini büyüteceğini hem de doğal ekosistemi parçalayacağını vurguladı.

TEHDİT ALTINDA

Bilirkişi raporunda, RES kapasite artışı projesinin zeytinlik ve mera alanlarını yok edeceği belirtildi. Küçükbaş hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinin doğrudan etkileneceği ifade edildi.

Yarımadanın zengin bitki örtüsünün bal arıları için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekildi. Raporda, tarım ve hayvancılıkla geçinen köylülerin yaşam kaynaklarının yok olacağı uyarısı yapıldı.

YÜKÜMLÜLÜKLERE AYKIRI

Raporda ayrıca Karaburun Yarımadası’nın nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz fokları ve Ada martısının yaşam alanı olduğuna dikkat çekildi. Türkiye’nin 1997 yılında taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne rağmen, devlet kurumlarının bu projelere onay vererek yükümlülüklerini yerine getirmediği ifade edildi.

YARIMADA PARÇALANIYOR

Karaburun Sivil İnisiyatif ve köylüler tarafından açılan davaya İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi de müdahil oldu. Açıklama yapan Karaburun Sivil İnisiyatifi, Yarımada’nın yüzde 61’ini kiralayan Lodos A.Ş’nin daha önce 87 türbin kurduğunu belirtti. Yeni projeyle birlikte bu sayının 128’e ulaşacağı aktarıldı.

Açıklamada, “Karaburun-Ildır Körfezi’nin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesine rağmen şirketler yarımadayı talan etmeye devam ediyor. Bu kapasite artışı habitat parçalanmasını büyütecek, tarımı ve yaşamı bitirecek” denildi.

∗∗∗

NE OLMUŞTU?

İzmir’in Karaburun ilçesi Yaylaköy, Küçükbahçe, Bozköy, Parlak, Tepeboz ve Saip Mevkii sınırları içerisinde, 87 RES tribünü bulunan Lodos Karaburun Elektirik Üretim A.Ş’nin 41 yeni ek tribünle kapasite artışına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİB) tarafından 6 Eylül 2024 tarihinde “ÇED olumlu" kararı verilmişti. Bölge halkı tarafından İzmir 4. İdare Mahkemesi’nde açılan davada bilirkişi keşfi 4 Şubat 2025’te yapılmıştı. Bilirkişi raporu ise 10 Eylül 2025’te mahkemeye sunuldu. Şimdi gözler, raporun ardından İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin vereceği karara çevrildi.