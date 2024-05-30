Türbülans kazasının ön raporu açıklandı: Yaralanmalara 'ani irtifa kaybı' neden oldu

Singapur Havayolları'na ait uçakta 21 Mayıs'ta meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan türbülansla ilgili kazanın ön raporu yayınlandı.

Güncel 30.05.2024 10:04 Giriş: 30.05.2024 10:04

Güncelleme: 30.05.2024 10:10 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: DepoPhotos