Türbülansa giren uçağın yolcuları anlattı: 'Herkes tavana fırladı'

Londra-Singapur uçağında bulunan 28 yaşındaki Dzafran Azmir, “Bir anda korkunç bir düşüş yaşadık. Oturur halde olan ve emniyet kemerleri takılı olmayan tüm yolcular tavana fırladı" dedi.

Londra'dan Singapur'a gittiği sırada büyük bir türbülansa giren yolcu uçağındaki bir İngiliz yolcu öldü, yedisi ağır olmak üzere birçok yolcu yaralandı.

Singapur Havayolları uçağın Myanmar üzerinde "ani aşırı türbülans" yaşadığını açıkladı. Yolcular, uçağın birden irtifa kaybettiğini ve emniyet kemeri takmayanların kabinin tavanına çarptıklarını anlattı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Boeing 777 tipi uçak, çoğu Avustralya, İngiltere, Yeni Zelanda ve Singapur vatandaşı 211 yolcu ve 18 mürettebat taşıyordu. Heathrow Havaalanı'ndan kalkan uçak türbülansın ardından Bangkok'a yönlendirildi ve buraya indi.

Tayland makamları, uçaktaki 73 yaşındaki İngiliz vatandaşı Geoff Kitchen'ın bilinen bir kalp sorunu olduğunu ve muhtemelen kalp krizinden öldüğünü açıkladı. Ağır yaralananların çoğunun başlarından darbe aldığı, 23 yolcu ve bir mürettebatta da daha hafif yaralanmalar olduğu bildirildi.

'EŞYALAR HAVADA UÇUŞUYORDU'

BBC Radyo 5’e konuşan Andrew Davis isimli yolcu, “Tek hatırladığım eşyaların havada uçuştuğu. Her tarafım kahve olmuştu. İnanılmaz sert bir tribülanstı” diye yaşadıklarını anlattı. Bir başka yolcu ise emniyet kemerleri takılı olmayan yolcuların “kendilerini tavanda bulduklarını” söyledi.

Reuters’a konuşan 28 yaşındaki Dzafran Azmir isimli yolcu tanıklığını şöyle anlattı: “Bir anda korkunç bir düşüş yaşadık. Oturur halde olan ve emniyet kemerleri takılı olmayan tüm yolcular tavana fırladı. Koridor boyunca insanların tamamen yatay şekilde tavana çarptıklarını ve oradan acaip pozisyonlarda yere düştüklerini gördüm. Kafa travması ve açık yaraları olan çok kişi vardı.

'HİÇBİR UYARI YAPILMADI'

Azmir bazı yolcuların kafasının “tavanı delip geçtiğini” gördüğünü de söyledi. Bir başka İngiliz vatandaşı 68 yaşındaki Jerry de uçak düşer gibi alçalmadan önce hiçbir uyarı olmadığını savundu.

Oğlunun düğünü için Avustralya’ya yolculuk eden yolcu, eşiyle birlikte kafasını tavana vurduklarını, bazı kişilerin ise taklalar attığını gördüğünü söyledi. Tayland’da bir hastanede olan Jerry, sağ kurtuldukları için çok şanslı olduklarını ama çocuklarının düğününe yetişemeyecekleri için üzüldüklerini ekledi.

En güvenli havayolları arasında gösterilen Singapur Havayolları, son ölümlü kazasını 2000 yılında yaptı. Tayvan havalimanından kalkışta yaşanan bu kazada 179 kişiden 83’ü öldü. Singapur Havayolları CEO'su Goh Choon Phong, yaşanan "travmatik olaydan dolayı" özür diledi ve etkilenen yolculara ve mürettebata destek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Taylandlı bir yetkili "Olay yemek servisi sırasında, uçak Singapur'a inmeden 2-3 saat önce yaşandı. Muhtemelen kahvaltı servisi sırasındaydı. Çoğu yolcunun emniyet kemeri bağlıydı" dedi. Myanmar'ın güney kesimlerinde hava fırtınalı görünüyordu ve uçağın irtifa kaybettiği bölgede sık sık yıldırım düşmeleri kaydedildi.