Turgay Ciner talep etti: Bahçeli'nin "hesabını soracağız" sözlerine erişim engeli getirildi

Turgay Ciner, 2020 yılında CHP’li Ali Mahir Başarır’ın Habertürk'te yayımlanan bir programda TSK’ya yönelik "Devletin ordusu Katar'a satılmış" sözlerine tepki gösteren ve kanalı hedef alan Devlet Bahçeli'nin "hesabını soracağız" açıklamasına yer verilen haberlere erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı getirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Habertürk’te 'Devletin ordusu Katar'a satılmıştır' diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı ve kanal sahibi Turgay Ciner’i hedef aldığı açıklamanın yer aldığı haberlere erişim engeli ve içerikten kaldırma kararı getirildi.

Medyaradar'ın haberine göre, dün Turgay Ciner vekili avukatı Zişan Kasar Yıldırım, mahkemeye dilekçe vererek Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının yer aldığı haberlerin erişime engellenmesini istedi.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’ne yapılan başvuruda içeriklerin yayından kaldırılması da talep edildi.

Mahkeme bu talebi aynı gün kabul etti ve Bahçeli'nin açıklamalarına 'sansür' getirdi.

NE OLMUŞTU?

Habertürk kanalındaki bir tartışma programında konuşan Ali Mahir Başarır "Öyle bir noktadayız ki, Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" demiş ve eklemişti: "Ben değer biçemiyorum, 20 Milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 Milyon dolara satılmış. Birileri mandacı oluyor."

Başarır gelen itirazlar üzerine "Tank Palet Fabrikası nedir? Ordudur tabii. Bu ülkenin namusudur. Benim namusumdur" ifadelerini kullanmıştı.

Gündem olan açıklamalar üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada özetle şunlara yer verdi:

"28 Kasım 2020 Cumartesi günü, Habertürk Televizyonu’nda yayımlanan “Gerçek fikri ne” adlı programda CHP’li bir milletvekili Türk ordusuna alenen hakaret etmiş, Katar’a satıldığını açıkça ifade ve iddia etmişti. Bu düşman üslubunun tavzihi ve tevili elbette mümkün değildir.

Bu programda kimin ne söylediği, nasıl bir duruş gösterdiği bilinmektedir. Moderatör, Türk ordusuna “Satılmış” diyen işbirlikçi CHP’liye beklenen itirazı yap(a)mamış, cılız ifadelerle durumu geçiştirmiştir. Hatta çarpıcı bir ifade diyerek tartışmaya istikamet çizmiştir.

Müteakiben Türk ordusuna yapılan ağır hakaretle ilgili Habertürk adına ne Turgay Ciner’den ne de bir başkasından sadra şifa nitelikli üzüntü mesajı paylaşılmamıştır. Üstelik yapılacak programlara davet edilecek isimlerle ilgili daha titiz hareket edileceği sözü verilmemiştir.

Habertürk’te, CHP milletvekili tarafından orduya düşmanlık yapıldığı an ve esnada programa hemen ara verilebilirdi, moderatör tarafından muhatap şahıstan özür dilemesi ısrarla, inatla ve sabırla istenebilirdi. Ama olmadı, yapılmadı, buna tenezzül bile edilmedi.

Şerefli ve kahraman Türk ordusuna satılmış diyenleri unutmayacağız, bu iğrençliğe paravanlık ve payandalık yapanları unutturmayacağız. Demokrasinin ardına saklanıp Türkiye’yi devirmeye azmetmiş kan içici kenelere, önemle ifade ediyorum ki, müsaade etmeyeceğiz. Bu hesabı soracağız."