Turgay Erdem cezaevinde rahatsızlandı: Tedbir amacıyla yoğun bakıma alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, tedbir amacıyla yoğun bakımda müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma’, ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ekim’de Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Turgay Erdem, tutuklanmıştı.

Tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, cezaevinde rahatsızlandı.

Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Erdem’in, durumunun iyi olduğu, kalp rahatsızlığı bulunduğu için tedbir amacıyla yoğun bakımda müşahede altında tutulduğu ve yarın anjiyo yapılacağı belirtildi.