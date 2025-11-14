Turgay Sönmez Eleştiri Ödülü sahibini buldu

Sanat eleştirisinin gelişimini desteklemek ve eleştirel düşünceyi görünür kılmak amacıyla Sanatatak tarafından düzenlenen Turgay Sönmez Eleştiri Ödülü özel bir törenle takdim edildi. Bu yıl ilk kez verilen ödülü “Bir Karşılaşma” başlıklı yazısıyla Başak Eylül Çimen aldı.

İstanbul Modern’de devam eden “Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye” sergi alanında düzenlenen ödül törenine jüri üyeleri Erkan Aktuğ, Cem Erciyes, İhsan Yılmaz ve Seda Yörüker’in yanı sıra birçok sanatçı, yazar ve gazeteci katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını üstlenen Sanatatak ekibinden Ezgi Aydoğanoğlu, sanat eleştirisinin kültürel ekosistemdeki dönüştürücü rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Bugün, sanat eleştirisinin gücüne ve etkisine inananların bir araya geldiği çok özel bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Sanatatak, Türkiye’nin eleştirel düşünce iklimine iz bırakan, sorgulayan ve yön veren metinlerin çoğalmasını her zaman önemsedi ve önemsemeye de devam edecek. Çünkü sanatın geleceğini yalnızca eserlerin değil; o eserlerle kurduğumuz bağların da şekillendirdiğine inanıyoruz.”

“SANATATAK’IN YENİ YAZARLARA ALAN AÇMASI BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

İstanbul Modern adına söz alan şef küratör Öykü Özsoy Sağanak ise, “Elbette bir sergi açıldıktan sonra sanatçılardan, gazetecilerden dönüşler almak istiyorsunuz. Bu, kurumu ve küratörleri oldukça besleyen bir şey. Bu anlamda Sanatatak’ın böyle bir girişimde bulunması ve yeni yazarlara alan açması bizler için çok değerli. İlki düzenlenen bu ödülde İstanbul Modern’de yer alan Ömer Uluç sergisini seçtiği için Sanatatak’a teşekkür ederiz” dedi.

“BU ÖDÜLLE HER YIL BABAMI ANACAĞIM”

Sanatatak’ın kurucusu, yazar, sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez gecenin önemini anlattığı konuşmasında, “Şu an ödül verecek gibi hissetmiyorum. Ödül almışım gibi hissediyorum. Ve bir ödül konuşmam yok. Ama şu var. İyi ki burada toplandık. Anti akademik, bürokratik, gayri resmi olarak Yarasa’nın önünde toplaştık. Ömer Bey’in geleceğe doğru fırlattığı bu eserlere bu kadar yakın onlar hakkında yazılmış bir yazıya ödül vermek benim için ödül almak gibi. Bunu mümkün kılan, bu sergide emeği geçen herkese şükran ve içten teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

Babasının kendisini doğal, dervişce ve hatta keşişce tasarlayarak yetiştirdiğini anlatan Ayşegül Sönmez, “Bu ödül vesilesiyle her yıl babam Turgay Sönmez’i başka türlü anabileceğim. Bu da ayrı bir sadakat ve şükran konusu” diyerek ödülü takdim etmesi için sözü yeğeni Kerim Sönmez ile annesi Ayşe Sönmez’e bıraktı.

Ayşe Sönmez, “Turgay Sönmez, sanatçıların ve eserlerin her yerde görünür olmasını isterdi. Şimdi kızım Ayşegül Sönmez’in fikriyle, adının eleştirel düşünce eşliğinde anılmasından çok memnunum,” diyerek 2025 Turgay Sönmez Eleştiri Ödülü’nü Başak Eylül Çimen’e takdim etti.

“SANATATAK OKURUYDUM, ŞİMDİ DE YAZARI OLDUM”

Kazanan Başak Eylül Çimen, duygu ve düşüncelerini “İlki gerçekleştirilen Turgay Sönmez Eleştiri Ödülü’nü almak benim için çok değerli. Zaten Sanatatak okuruydum, şimdi de yazarı olmuş oldum, çok mutluyum. Yazımda da bahsettiğim gibi bu sergi Ömer Uluç ile ilk karşılaşmam oldu ve bundan memnun oldum. Eleştirinin önünü açtığı için Ayşegül Sönmez’e ve Sanatatak’a, beni birinciliğe layık gördükleri için jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum” sözleriyle ifade etti.