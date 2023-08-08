Turgut Altınok: Anketler Ankara'yı kazandığımı gösteriyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmak istediğini açıklayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Anketler kazandığımı gösteriyor" iddiasında bulundu.

Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını ilan eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok "Yaptırdığımız anketlere göre aday olmamız halinde ABB Başkanlığını kazanıyoruz. Anketler kazandığımı gösteriyor" diye konuştu.

Altınok, Altınok, TV 100'de katıldığı Taksim Meydanı programında Gürkan Hacır'ın "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday mısınız? Kazanacağınıza Mansur Yavaş’ı geçeceğinize inanıyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Tabii partimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı belediye başkan adaylığını bize tevdi ederse göreve talibiz. Aday olursam kazanacağıma inanıyorum. Anket yaptırıyorum, anketler kazandığımı gösteriyor."

HEDEFİ ANKAPARK

Altınok, Yakışıklı'nın "Belediye başkan adayı olursanız Ankara’da ana hedefiniz nedir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Ankapark bütün Türkiye’nin gündemi ve malumu bunu çürütülmesi yerine hizmete açılması gerekir. Burası yapılmış ve çürüyen milyarlar var burada. Ya büyükşehir burayı çalıştırmalı, çalıştıramıyorsa biz talibiz Keçiören Belediyesi olarak biz çalıştırırız."