Turgut Altınok, İçişleri Bakanlığı'nın kendisi hakkında soruşturma başlattığına dair iddiaları yalanladı

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı olarak yarışan eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kampanya dönemindeki harcamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığına yönelik iddiaları yalanladı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın ABB adayı olarak seçime giren ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş'tan 30 puan fark yiyen eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İçişleri Bakanlığı'nın, seçim araçlarının yakıtını Keçiören Belediyesi'nin kasasından karşıladığı iddiasıyla kendisi hakkında soruşturma başlattığı iddiasını yalanladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altınok, kendi aracının da kampanya ekibinin aracının da yakıtlarının belediye bütçesinden karşılanmadığını öne sürdü.

Altınok'un açıklaması şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında İçişleri Bakanlığı’nın seçim dönemine yönelik hakkımda soruşturma yaptığı iddiaları asılsızdır. Büyükşehir Belediye başkan adaylığım döneminde ne kendi aracım ne de benimle birlikte kampanyamda çalışan arkadaşlarımın araçlarının akaryakıtlarının belediyeden karşılandığı iddiaları kesinlikle doğru değildir. Yalandır, iftiradır. Adaylık sürecimde tüm araçlarımızın akaryakıtları özel bir akaryakıt istasyonundan temin edilmiş, ücreti de ödenmiştir. Bu tür yalan ve iftiralarla şahsım ve partim yıpratılmaya çalışılmaktadır. Kamuoyunun yanıltılmasını önlemek amacıyla bu açıklama hasıl olmuştur."