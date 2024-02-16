Turgut Altınok'tan Deniz Zeyrek'in 'maaş' iddiasına yanıt

Gazeteci Deniz Zeyrek'in 'belediye çalışanlarının maaşlarını ödemediğine' yönelik iddiasına yanıt veren AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, "Şu an bizde çalışan işçilerimiz mesaileriyle beraber Büyükşehir'den (ABB) daha fazla maaş alıyorlar. Maaşlarımızı günü gününe ödüyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın AKP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi'nde çalışan işçilerin maaşlarını alamadıklarına yönelik iddialara ilişkin, "Bu külliyen yalandır, iftiradır, çamurdur. 20 yıl Keçiören belediye başkanlığı görevinde bulundum. 20 yıllık görev süremde ne işçinin ne de memurun maaşları bir gün aksamamıştır." dedi.

Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Siteler'deki bir restoranda esnafla bir araya geldi.

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altınok, "Keçiören Belediyesinde çalışan işçilere maaşlarının verilmemesi ve bunun yanında da zamların yapılmamasına yönelik basında bazı iddialar var. Siz bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Maalesef Deniz Zeyrek gibi tecrübeli bir gazeteci, İlker Karagöz ile beraber bir haber yaptılar. Bu külliyen yalandır, iftiradır, çamurdur. Keşke beni arayıp bir sorup ondan sonra bu değerlendirmeleri yapsalardı. 20 yıl Keçiören belediye başkanlığı görevinde bulundum. 20 yıllık görev süremde ne işçinin ne de memurun maaşları bir gün aksamamıştır. Maaşları biz bir gün önce yatırırız. Şu an bizde çalışan işçilerimiz mesaileriyle beraber Büyükşehir'den (ABB) daha fazla maaş alıyorlar. Maaşlarımızı günü gününe ödüyoruz."

Altınok, Keçiören Belediyesi olarak "EYT'den emekli olan işçilerin" ikramiyelerini anında ödediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"100 milyon lira civarında, kredi kullanmadan işçilerimizin yıllardır alın teri olan emekli ikramiyelerini ödedik. Deniz Zeyrek keşke şunu sorsaydı, Büyükşehir Belediyesinden (ABB) emekli olan EYT'lilerden hala emekli ikramiyesini alamayanlar, dava açmak zorunda kalanlar var. Yıllardır çalışmış, alın teri olan emekli ikramiyesini alamayan, sokakta da bana bunu söyleyen büyükşehirden emekli birçok işçimiz var. Ama biz işçinin alın teri kurumadan hakkını verenlerdeniz. Kendisine bir telefon gelseydi, 'Büyükşehir belediyesinde çalışanlar maaşlarını alamıyor' diye, bunu haber yapar mıydı? Yani bu tarafsız gazeteciliğe, bir basın mensubuna yakışmamıştır."