Turgut Altınok, yaklaşık 1 milyon nüfuslu Keçiören'de 2022 Ocak'ta 2 aileye et yardımı yapmış

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Mansur Yavaş'ın yaptığı gıda yardımlarını "Biz et değil, but veriyoruz" diyerek eleştiren AKP ve MHP'nin adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un, 923 bin nüfusu olan Keçiören'de 2022 yılı ocak ayında 2, kasım ayında ise 11 aileye et yardımı yaptığı ortaya çıktı.

Keçiören Belediyesi'nin 2022 faaliyet raporuna göre, Türkiye'nin en kalabalık 4'üncü ilçesinde ocak ayında 2, kasım ayında 11, aralık ayında ise 30 aileye et yardımı yapıldı.

2022 boyunca sıcak yemek yardımı verilen kişi sayısı belirtilmezken 12 ayda toplam 69 kişiye ev eşyası yardımı yapldı.