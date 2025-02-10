Turgut Kazan ve Aslı Kazan’dan BirGün’e dayanışma ziyareti

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, Sabah gazetesinin Akın Gürlek ziyaretini haberleştirmemiz nedeniyle internet sitemizin 3 yöneticisinin gözaltına alındığı operasyon sonrası gazetemiz BirGün’e dayanışma ziyaretinde bulundu. Kazan’a kendisi gibi hukukçu olan kızı Aslı Kazan da eşlik etti.

Kazan, BirGün’e geçmiş olsun dileklerini ileterek basın özgürlüğünün önemine dikkat çekti. Türkiye’de son dönemde yaşanan hukuki baskılara değinen Kazan, 12 Eylül döneminden örnekler vererek bugün yargısal olumsuzlukların daha ileri bir düzeyde olduğunu belirtti.

birgun.net’in yöneticileri Uğur Koç, Yaşar Gökdemir ve Berkant Gültekin, 8 Şubat gecesi evlerinden polis ekiplerince gözaltına alınmışlardı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sabaha kadar gözaltında tutulan BirGün çalışanlarından Gültekin, 9 Şubat akşamı (dün) savcılık ifadesinin ardından, Koç ve Gökdemir ise savcılığın talebi doğrultusunda hakimliğin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.