Turgut Koyu’nda doğa kazandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Turgut Koyu’nda yapılmak istenen "Tekne Çekek Alanı ve Lift İskelesi" projesine karşı yurttaşlar açtığı davayı kazandı.

Mavimaris Eğitim Denizcilik şirketi tarafından yapılmak istenen projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 25 Ağustos 2023 tarihinde çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı verdi. Bölge halkı ve yaşam savunucuları, halk plajının işgal edileceği, proje alanının birinci derece doğal sit alanı ve Datça – Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalmasını gerekçe göstererek dava açtı. Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, ÇED gerekli değildir kararını iptal etti. Kararda, “Tekne yat çekek yeri ve lift iskelesi projesine ilişkin dava konusu ÇED gerekli değildir kararında hukuka uyarlık olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir” denildi.

İptal kararında şunlar belirtildi:

Çevresel etkilerin yetersiz değerlendirilmesi: Proje tanıtım dosyasında deniz ekosistemi, kıyı yapısı ve tatlı su kaynakları üzerindeki olası etkilerin yeterince değerlendirilmediği tespit edildi. Özellikle deniz çayırları ve kıyı ekosistemleri üzerindeki tehditler göz ardı edildi görüldü.

Bilimsel ve teknik eksiklikler: Proje tanıtım dosyasında biyoloji, hidrobiyoloji, arkeoloji, su ürünleri mühendisliği ve çevre mühendisliği açısından ciddi eksiklikler olduğu belirlendi. Raporun bilimsel doğruluktan uzak olduğu ve güncel bilimsel verilerle desteklenmediği vurgulandı.

Denizel kirlilik ve ekosistem üzerindeki riskler: Projede yer alan deniz dibine kazık çakılması, teknelerin bakım ve onarımı sırasında zehirli boya kullanımı, denizel atıkların yönetimi gibi unsurların çevresel riskleri yeterince değerlendirilmediği görüldü. Bu faaliyetlerin deniz yaşamına ciddi zararlar vereceği tespit edildi.

Arkeolojik değerlerin korunmaması: Proje alanında tarihi bir kilise kalıntısının bulunduğu, ancak bu kültürel mirasın korunması ve değerlendirilmesi için gerekli bilimsel araştırmaların yapılmadığı belirlendi.

YAŞAM HAKKINI SAVUNACAĞIZ

Kent Politikaları Derneği ve MUÇEP Marmaris Meclisi tarafından yapılan ortak açıklamada, “Bu karar, Marmaris’in doğal ve tarihi değerlerini koruma yönünde önemli bir adım anlamına geliyor. Doğal sit alanlarının korunması, deniz ekosistemine zarar verebilecek projelerin önlenmesi ve bilimsel verilerle desteklenmeyen çevresel raporların kabul edilmemesi açısından emsal teşkil edecek bir karardır. Mahkeme kararı sonrasında asıl sorgulanması gerekenin böylesi önemli, koruma altında olan doğa ve kültür alanlarına, bu alanları korumakla yükümlü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğünün fütursuzca ÇED Gerekli Değildir kararlarını verebilmesidir. Bu mücadelede destek veren tüm gönüllülere, doğa savunucularına ve hukuki süreci yürüten avukatımıza teşekkür ediyoruz. Yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.