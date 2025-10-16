Turgutlu Belediye Başkanı Akın: "Sporun tüm branşlarına ve kategorilerine desteğimiz devam edecek"

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, amatör spor kulüpleri yöneticileriyle bir araya geldi. Yapılan toplantıda 2025-2026 sezonuna ilişkin yardım ve destekler hakkında görüşüldü. Akın, "Turgutlu’muzun sporda marka kent olması adına sporun tüm branşlarına ve kategorilerine desteğimiz devam edecek" dedi.

Turgutlu’nun sporda marka kent olması amacıyla önemli çalışma ve projelere imza atan, amatör sporcular ile spor kulüplerini destekleyen Turgutlu Belediyesi, amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Akın, kentte faaliyetlerini sürdüren, Süper Amatör, 1. Amatör ve 2. Amatör Ligleri'nde mücadele eden 22 amatör spor kulübünün yönetici ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Söz konusu toplantıda amatör spor kulübü temsilcilerinin taleplerini dinleyen Akın, Turgutlu’yu farklı liglerde temsil eden spor kulüplerine yapılacak yardım ve desteklerin detayları hakkında görüşmelerde bulundu.

Toplantıya, Başkan Akın ile birlikte Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz ve Ali Rıza Kıran ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen katıldı.

Akın, şunları söyledi:

"'Sporla büyüyen Turgutlu' sloganıyla çıktığımız bu yolda mesaimize devam ediyoruz. Turgutlu’muzda faaliyet gösteren amatör futbol takımlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Belediyemiz olarak amatör takımlarımıza sağlayacağımız desteklerin detayları hakkında yöneticilerimizle görüştük. Turgutlu’muzun sporda marka kent olması adına sporun tüm branşlarına ve kategorilerine desteğimiz devam edecek."