Turgutlu Belediye Başkanı Akın, yağıştan etkilenen bölgeleri inceledi

(MANİSA)- Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şiddetli yağmurun ardından ilçe genelinde meydana gelen hasarı ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Çetin Akın, etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle su baskınlarının ve yol sorunlarının yaşandığı bölgeleri yerinde inceledi. Başkan Çetin Akın ve beraberindeki heyet, yağışın etkilerini belirlemek ve acil müdahale gerektiren durumları saptamak amacıyla detaylı bir hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. İnceleme sırasında Başkan Çetin Akın’a, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Evren Erbaş Ser, MASKİ yetkilileri Temizlik, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri eşlik etti.

Ekiplerinden anında müdahale

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dün kenti etkisi altına alan fırtına ve yağışın ardından yoğun bir mesai yürüttü. Ekipler, kentin pek çok noktasında yağış sebebiyle bozulan yollara ve su baskını yaşanan bölgelere müdahale ederek olumsuz bir durumun yaşanmasının önüne geçti.

"Hemşehrilerimizin mağduriyetlerini gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Dün ilçemizi etkisi altına alan yoğun sağanak yağışın ardından hasar gören bölgelerde Başkan Yardımcılarımız Hüseyin Maliz, Evren Erbaş Ser ve MASKİ yetkililerimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Hemşehrilerimizin mağduriyetlerini gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yağıştan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.