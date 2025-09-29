Turgutlu Belediyesi Ekrem Gürel Kültür Merkezi, 3 Ekim'de perdelerini açmaya hazırlanıyor

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Ekrem Gürel Kültür Merkezi, “Yarınlara Geç Kalmadan” isimli tek perdelik oyun ile 3 Ekim Cuma günü perdelerini ilk kez açmaya hazırlanıyor.

Turgutlu Belediyesi'nin yakın zamanda hizmete sunduğu Ekrem Gürel Kültür Merkezi, tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren merkezin tiyatro ekipleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara özel hazırlanan oyunlarla sahne alacak.

Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde 3 Ekim Cuma günü saat 20.30’da sahnelenecek “Yarınlara Geç Kalmadan” isimli tek perdelik gençlik oyunu, toplumsal sorunlara dikkati çekecek. 13 yaş sınırı bulunan oyunu izlemek isteyen vatandaşlar için saat 19.45’te Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden ücretsiz servis kaldırılacak.

“Şeftali Sokağı Hayvanları” oyunu ise 4 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de merkezde çocuklarla buluşacak. Hayvan ve doğa sevgisini eğlenceli bir kurguyla sahneye taşıyan oyun için de saat 16.15’te Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden ücretsiz servis hizmeti verilecek.

"Merkezimiz, Turgutlu’da kültür ve sanatın yeni adresi"

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Hemşehrilerimiz tarafından oldukça ilgi gören tiyatro etkinliklerimize kısa bir süre önce hizmete açtığımız Ekrem Gürel Kültür Merkezimizde devam ediyoruz. Merkezimiz, artık Turgutlu’da kültür ve sanatın yeni adresi. Tiyatro ekiplerimizin büyük bir heyecanla hazırladığı programla hem çocuklarımız hem de yetişkinler kaliteli bir vakit geçirecekler. Her zamanki gibi çok keyif alacağımız, çok beğeneceğimiz tiyatro oyunlarına tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.