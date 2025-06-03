Turgutlu Belediyesinden 37 kırsal mahalleye yol desteği

Turgutlu Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan üreticilerin tarım arazilerine güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla önemli bir çalışmaya imza atıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 37 kırsal mahallede arazi yollarını düzenliyor.

Turgutlu Belediyesi, 37 kırsal mahallede arazi yollarını düzenleyerek hem çiftçilerin hem de kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 34 kırsal mahallede bozuk arazi yolları yeniden düzenlendi. Yunusdere, Ören ve Hacıisalar mahallelerinde ise çalışmalar önümüzdeki günlerde devam edecek.

Yapılan iyileştirme çalışmaların sonucunda hem ulaşımda kolaylık sağlandı hem de mevsimsel zorlukların önüne geçildi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, "Üreticilerimizin ve arazi yolları kullanan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sahada yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ekiplerimizle birlikte, tarım arazilerine ulaşımı güvenli hale getirmek için ara vermeden çalışıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim" dedi.