Turgutlu'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Turgutlu'da sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle İstasyonaltı Mahallesi Tren Garı Kavşağı, Fatih Sanayi Sitesi, İzmir-Ankara kara yolunun yan yolları, eski Manisa yolu ile Ergenekon Mahallesi'nin belli bölümlerinde biriken yağmur suyu, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi. Yağmur suyunun taşıdığı çöpler, rögarları tıkayıp, taşkınlara nedene oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ve itfaiye ekipleri su baskınlarına karşı önlem alıp, tıkanan rögarlara müdahale etti. İş yerlerini su basan bazı esnaf, kendi çabalarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.