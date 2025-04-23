Turgutlu’da aynı büfeye 10’uncu kez hırsız girdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Subaşı Mahallesi’nde bulunan bir büfeye 10. kez hırsız girdi. İş yeri sahibi Ramazan Çimen (37), yaşananlara isyan ederek hem hırsızlara hem de yetkililere seslendi.

Turgutlu ilçesi Subaşı Mahallesi’nde bulunan Uçak Büfe adlı işletmede gece saatlerinde meydana gelen olayda, hırsız ya da hırsızlar iş yerinin camını ve kapısını kırarak içeri girdi.

Yaklaşık 15 dakika büfe içerisinde dolanan hırsızlar bozuk para dışında herhangi bir şey bulamadı. Benzer şekilde 9 kez soyulduğunu belirten işletme sahibi Ramazan Çimen, "İş yerime onuncu kez hırsız girdi. Üçünü yakaladık, diğerlerini yakalayamadık" dedi.

Hırsızlara seslenen Çimen, "Büfemde bozuk para dışında para yok. Kapıları kırıp gidiyorsunuz. Eğer gerçekten paraya ihtiyacınız varsa gelin, vereyim" diyerek tepkisini dile getirdi.

Çimen, yaşanan olaylar sebebiyle artık tedirgin olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Özellikle son yaşadığı olaylarda hırsızların çocuk yaşta olduğunu belirten Ramazan Çimen, "Bu duruma daha çok üzülüyorum. Küçücük çocukların bu işlere bulaşması içimi acıtıyor. Şikayetçiyim ve bu duruma artık bir ‘dur’ denilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.