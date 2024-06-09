Turgutlu’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kavga ettiği şahıs tarafından bıçaklanarak yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Turgutlu ilçesi tren yolu yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, her ikisi de alkollü olan Sinan T. ile Remzi Zeybek bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Sinan T., Remzi Zeybek’i bıçaklayarak yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeybek, ardından Manisa CBÜ Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Remzi Zeybek hayatını kaybederken, Sinan T.’nin ise olayın ardından polise teslim olduğu öğrenildi.