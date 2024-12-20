Turgutlu’da trafik kazası: 1 yaralı



Kaza, İzmir-Ankara Karayolu Irlamaz çayı köprüsü üzerinde meydana geldi. Ali G. (73) idaresindeki 45 ZC 6314 sepetli motosiklet, Ethem G. yönetimindeki 35 AFY 620 plakalı tırın dorsesine çarparak devrildi. Kazada Ali G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, Ali G. ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.