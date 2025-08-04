Turgutlu’nun potadaki gücü parkeye indi

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına başladı.

Kadrosunu yaptığı transferlerle güçlendiren ve sezona iddialı bir şekilde girmeye hazırlanan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, sağlık kontrollerinin ardından fiziksel dayanıklılığa odaklanan antrenmanla sezona "merhaba" dedi. Sezonun ilk antrenmanı, Başantrenör İstemihan Örücü liderliğinde Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Antrenmanda, atletik performans çalışmaları ise Atletik ve Performans Antrenörleri Mertcan Damat ile Tayeddin Yurğa tarafından yürütüldü. Atletizm ve kuvvet odaklı gerçekleştirilen çalışmalarda sporcuların dayanıklılık, çeviklik ve kuvvet değerleri test edildi. Sezon boyunca sakatlık riskini azaltmak ve oyuncu performansını artırmak amacıyla bireysel ihtiyaçlara göre özel antrenman programları planlandı.



Güçlü ve iddialı bir ekibiz"

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Yeni sezona yoğun bir antrenman programıyla hazırlanıyoruz. Güçlü ve iddialı bir ekibiz. Turgutlu’ya layık bir sezon geçirmek istiyoruz ve bunun için de sahada elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Sezonun başlangıcı her zaman heyecan vericidir. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyorum. Hep birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.