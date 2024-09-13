Turgutluspor 4 oyuncuyla anlaştı

Bu sezon dış transferde 18 oyuncuyla anlaşıp toplu imza töreni düzenleyerek kadroyu sil baştan kuran kırmızı-siyahlılar, 4 isim daha aldı. Turgutlu, Sapanca Gençlikspor'da oynayan eski stoperi Nuh Aşkın, İstanbulspor'dan geçen sezonu Etimesgut Belediyespor'da geçiren orta saha oyuncusu Egehan Gök, Turgutlulu kaleci Yunus Kotan ve gurbetçi orta saha Mert Şahin ile sözleşme imzaladı. Toplam 22 transfer yapan Turgutlu bir kanat oyuncusunun daha imzasını bitirmeye çalışıyor.