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Turgutluspor'dan 3 transfer

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Turgutluspor, transferin son gününde 3 oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Ajans Haberleri
  • 15.09.2023 17:02
  • Giriş: 15.09.2023 17:02
  • Güncelleme: 15.09.2023 17:03
Kaynak: DHA
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Turgutluspor'dan 3 transfer

Kırmızı-siyahlılar, sözleşmesi geçen sezon sonunda biten stoper Yiğit Utku Gök'ün yanı sıra daha önce Adana Demirspor, Modafen, Gümüşhanespor ve Adıyaman FK formaları giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Özgür Ortaç ve Bucaspor, Manisa FK ve Ayvalıkgücü Belediyespor'da oynayan 18 yaşındaki stoper Mert Denizli ile resmi sözleşme imzaladı.

Yeni transferler için kulüp binasında yapılan imza törenine Başkan Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan da katıldı.

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