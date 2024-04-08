Turgutluspor havlu attı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon başından beri şampiyonluk yarışından kopmayan Turgutluspor 2 maçta geriledi. Hafta içinde ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı deplasmanda Eynesil Belediyespor'a 4-2 yenilen Turgutlu, Ramazan Çelik'in yerini göreve getirilen Eray Gülay yönetimindeki ilk sınavda da evinde Amasyaspor FK önünde 1-1'lik beraberliği 87'nci dakikada kurtarabildi.

Son 5 maçta 1 kez galip gelebilen Turgutluspor, bu karşılaşma öncesi teknik heyeti değiştirdikten sonra futbolculardan Hakkı İsmet, Fatih, Taha, Recep, Emre, Şahin ve Cihan'ı da kadro dışı bırakıp takımdan yolladı. Grupta 47 puanla dördüncülüğe gerileyen kırmızı-siyahlı ekip kendisi için bitime 2 maç kala lider Batman Petrolspor'un 6 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında havlu attı. Puan tablosunda dördüncü sıraya gerileyen Turgutluspor aylarca koruduğu grup ikinciliğini de zora soktu.