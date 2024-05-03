Turgutluspor kolay havlu attı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta aylarca şampiyonluk yarışı veren Turgutluspor, sezonun son haftalarında yaşadığı düşüşün ardından Play-Off'ta da varlık gösteremeyince erken elenmekten kurtulamadı.
Kaynak: DHA
Play-Off'un ilk turunda Efeler 09 SFK'yı saha avantajıyla ağırlayan kırmızı-siyahlı ekip, 4-1'lik farklı yenilgiyle 2'nci Lig'e dönüş hayallerine veda etti.
Teknik direktör Ramazan Çelik'le yollarını Play-Off arifesinde ayırdıktan sonra Eray Gülay yönetiminde de umduğunu bulamayan Turgutlu, 3'üncü Lig'de kaldı.