Turgutluspor - Sapanca Gençlikspor: 3-1
Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Hacettepe yenilgisiyle fırsat tepen şampiyonluk yarışındaki Turgutluspor, iç sahada son sıradaki Sapanca Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti.
Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda ev sahibinin gollerini 22'nci dakikada Alperen, 78'inci dakikada Veysel Karani ve 90'ıncı dakikada Uğur kaydetti.
Sapanca'nın tek sayısı 65'te Muhammed'ten geldi.
Grupta iki haftalık galibiyet hasretinin ardından kazanmayı başarıp ikinci sıradaki yerini koruyan Turgutluspor, 46 puana ulaştı.