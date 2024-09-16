Turgutluspor ve Somaspor haftayı puansız kapattı

Manisa’nın 2. Ligdeki temsilcisi Somaspor ve 3. Ligdeki temsilcisi Turgutluspor haftayı puansız kapattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Somaspor ligin 3. hafta maçında kendi evinde Bucaspor 1928’e 1-0 yenildi.

Ligin ilk haftasında kendi evinde Diyarbekir Spor A.Ş.’yi 2-0 geçen Somaspor, 2. hafta deplasmanda Serik Belediyespor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Ligin 3. haftasında ilk yenilgisini kendi evinde alan Somaspor 4. hafta maçında deplasmanda Karacabey Belediye Spor A.Ş.’nin konuğu olacak.

Somaspor 4 puanla grupta 9. sırada bulunuyor.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta ligin ilk haftasında kendi evinde Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübüne 2-1 kaybederek kötü başlangıç yapan Turgutluspor ligin ikinci haftasında da deplasmanda Polatlı 1926 Spor Kulübüne 4-3 yenildi. 2 hafta sonunda hiç puan alamayan Turgutluspor ligin 3. haftasında kendi evinde Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünü ağırlayacak. Turgutluspor gruptaki 6 puansız takım arasında averajla 11. sırada bulunuyor.