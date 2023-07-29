Turgutluspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Kırmızı-siyahlılar, Turgutlu Belediyesi Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri’nde ilk çalışmasını yaptı.

Turgutluspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı. Yeni sezon hazırlıklarının 1. etabına Turgutlu’da başlayan kırmızı-siyahlı takım, Turgutlu Belediyesi Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri’nde ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Ramazan Çelik yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular koşu ve aerobik çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanı Sportif Direktör Sadullah Erarslan da izledi. A takım, hafta içi yapacağı çalışmalar ile yeni sezon hazırlıklarına Turgutlu’da devam edecek.

Diğer yandan Turgutluspor’da teknik direktör Ramazan Çelik’in ekibi de belli oldu, Yardımcı Antrenör Hakan Kurt, Kaleci Antrenörü İlhan Yılmaz, Atletik Performans Antrenörü Furkan Köymen, Analiz Musa Topoğlu oldu.