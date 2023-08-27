Turgutluspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Afyon’da yaptığı 2. Etap kampında Fatsa Belediyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Teknik Direktör Ramazan Çelik yönetimindeki Turgutluspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon’da yaptığı kamp ile sürdüren Turgutluspor, kamptaki son hazırlık maçında Fatsa Belediyespor ile karşılaştı.

Kocatepe Spor Kompleksi’nde oynanan maçı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan tribünden izledi.

Teknik Direktör Ramazan Çelik yönetimindeki Turgutluspor, müsabakanın her iki yarısında da farklı on birler ise mücadele etti.

Oldukça çekişmeli geçen maç Fatsa Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maç sonunda Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Kulüp Başkanı Gökhan Akın, oyuncuları ortaya koydukları oyundan dolayı tebrik etti.

Turgutluspor yarın sabah yapacağı çalışmanın ardından Afyon kampını tamamlayıp, 3 gün izine çıkacak ve 31 Ağustos’ta Turgutlu’daki tesislerde yapacağı çalışma ile yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.