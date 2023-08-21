Turgutluspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 3. Lig ekibi Turgutluspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etap çalışmalarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampında karşılaştığı Bursa Yıldırım’ı 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, karşılaşmanın değerlendirmesini yaptı.

Turgutluspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Afyonkarahisar’da yaptığı 2. etap kampında Bursa Yıldırım ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Ramazan Çelik yönetimindeki Turgutluspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Turgutluspor’a galibiyeti getiren golleri Recep Metin ve Noyan Öz kaydetti.

Kocatepe Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakayı Turgutluspor Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Sportif Direktör Sadullah Erarslan ile birlikte izledi. Teknik Direktör Ramazan Çelik yönetimindeki Turgutluspor, müsabakanın her iki yarısında da farklı 11’ler ise mücadele ederken, hafif sakatlığı bulunan Salih Polatdemir dışında tüm oyuncular süre aldı. Oldukça çekişmeli geçen maç Turgutluspor’un 2-1 üstünlüğü ile bitti. Takıma galibiyeti getiren golleri Recep Metin ve Noyan Öz kaydetti. Turgutluspor yarın yapacağı çalışma ile yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.





