Turgutluspor yeni stadında ilk maçına çıkacak

Turgutlu ilçesinde 2013 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan Turgutlu Stadyumu’nun bu hafta sonu 8 Aralık Pazar günü oynanacak olan Niğde Belediyespor maçıyla açılacağı öğrenildi. Konuyla ilgili yazışmaların yapıldığı ve TFF ile rakip takıma bilgi verileceği de belirtildi.

11 YILLIK ÖZLEM SONA ERİYOR

2013 yılında dönemin Belediye Başkanı Serhat Orhan tarafından ihalesi yapılarak inşaatına başlanan ancak geçen yıllar içerisinde bir türlü tamamlanamayan Turgutlu Stadyumu kırmızı-siyahlı taraftarlar tarafından da özlemle bekleniyordu. Mevcut ilçe stadyumunda farklı bir inşaat çalışmasının devam etmesi dolayısıyla TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi Turgutluspor, maçlarını Manisa’daki Mümin Özkasap Stadyumu’nda oynuyordu.