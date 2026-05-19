Turhal'da sel ve taşkın riskine karşı 15 mahalle ve 7 köy tahliye edilecek

Tokat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Turhal Afet Koordinasyon Kurulu Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün başkanlığında Turhal Kaymakamlığında toplandı.

Toplantı sonrasında Turhal ilçesinde sel ve taşkın riskine karşı 15 mahalle ve 7 köyün tahliyesine karar verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda Almus Barajı’nın dolma aşamasına geldiği, bu nedenle 19.05.2026 Salı gecesi veya 20.05.2026 Çarşamba sabahı dolusavakların taşacağı düşünüldüğünden Turhal ilçesinde oluşması muhtemel taşkın olayları ile ilgili aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Taşkın riski bulunan Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova mahallelerinin ve Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak, Samurçay köylerinin afet süresince geçici olarak tahliye edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir."