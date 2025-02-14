Turhan Çömez: "Bandırma KYK Kız Yurdu'nda duvarlarda çatlaklar var, bir haftadır sıcak su yok, kaloriferler yanmıyor"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1200 öğrencinin kaldığı KYK Kız Yurdu'na ilişkin bir dizi eksikliği paylaştı.

📍Bandırma KYK Kız Yurdu.

📍1200 öğrenci kalıyor.

📍Duvarlarda çatlaklar var, pek çok bölüm su alıyor.

📍1 haftadır sıcak su yok, kaloriferler yanmıyor.

📍Lütfen acilen ilgilenir misiniz Sayın @OA_BAK ?

👉Bu bilginin teyidini AKP teşkilatından değil ama yurtta kalan öğrencilerden… https://t.co/5hj6HInJnh pic.twitter.com/eFOI8vWPMP — Turhan Çömez (@ComezTurhan) February 14, 2025

Çömez, "Duvarlarda çatlaklar var, pek çok bölüm su alıyor. 1 haftadır sıcak su yok, kaloriferler yanmıyor. Lütfen acilen ilgilenir misiniz Sayın Osman Aşkın Bak? Bu bilginin teyidini AKP teşkilatından değil ama yurtta kalan öğrencilerden alabilirsiniz. Acil ilgi lütfen!" dedi.