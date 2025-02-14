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Turhan Çömez: "Bandırma KYK Kız Yurdu'nda duvarlarda çatlaklar var, bir haftadır sıcak su yok, kaloriferler yanmıyor"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek, Bandırma KYK Kız Yurdu'nda duvarlarda çatlaklar olduğunu, bir haftadır sıcak suyun olmadığını, kaloriferlerin yanmadığını söyledi ve ilgi göstermesini istedi.

Güncel
  • 14.02.2025 23:22
  • Giriş: 14.02.2025 23:22
  • Güncelleme: 14.02.2025 23:26
Kaynak: ANKA
Turhan Çömez: "Bandırma KYK Kız Yurdu'nda duvarlarda çatlaklar var, bir haftadır sıcak su yok, kaloriferler yanmıyor"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1200 öğrencinin kaldığı KYK Kız Yurdu'na ilişkin bir dizi eksikliği paylaştı.

Çömez, "Duvarlarda çatlaklar var, pek çok bölüm su alıyor. 1 haftadır sıcak su yok, kaloriferler yanmıyor. Lütfen acilen ilgilenir misiniz Sayın Osman Aşkın Bak? Bu bilginin teyidini AKP teşkilatından değil ama yurtta kalan öğrencilerden alabilirsiniz. Acil ilgi lütfen!" dedi.

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