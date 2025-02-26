Turhan Çömez: Meclis'te sahte oy kullanılıyor

Gazeteci İsmail Küçükkaya, 'Yeni Bir Sabah' programında dün İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Çömez'in kendisine 'Meclis'te sahte oy kullanıldığı' bilgisini verdiğini paylaşan Küçükkaya, "Turhan Çömez dün akşam beni aradı. 'İsmail Bey çok vahim bir durum var, burada Meclis'te sahte oy kullanılıyor' dedi. Örnekler verdi" ifadelerini kullandı.

Küçükkaya, "Bakın bu çok önemli demokratik kazanımlarımız aşınabilir. Meclis'teki siber suçlarla mücadele kanununu takip edelim" dedi.

"İfade özgürlüğü zaten zor" vurgusunu yapan Küçükkaya, "Anayasal haklarımızla ilgili zaten ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Bu konuyu dikkatle takip edelim" ifadelerini kullandı.