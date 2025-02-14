Turist Rehberliği sınava giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Rehberlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Turist Rehberliği Mesleğe Kabul Sınav Konuları

Turist Rehberliği Mesleğe Kabul Sınavı başvuruları tamamlanmasının ardından adaylar Turist Rehberliği sınava giriş belgesi ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Rehberlik sınavına sayılı günler kala 2025 Turist Rehberliği Mesleğe Kabul Sınavı konuları araştırma konusu oldu. Peki, Turist Rehberliği sınava giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Rehberlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Rehberlik sınavı kaç soru, kaç dakika? Turist Rehberliği sınavı geçme notu kaç? İşte, 2025 Turist Rehberliği Mesleğe Kabul Sınavı konuları ve diğer detaylar!

TURİST REHBERLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?

Tek oturumdan oluşan Turist Rehberliği Mesleğe Kabul Sınavı 23 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleşecek.

TURİST REHBERLİĞİ SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Turist Rehberliği Mesleğe Kabul Sınavı'na katılacak adaylar sınav merkezlerinde yanlarında bulundurması gereken sınava giriş belgesi henüz daha açıklanmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulanacak Rehberlik Sınavı; sınava giriş belgesi 17 Şubat 2025 tarihinden açıklanacak.

REHBERLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlığın yayınladığı takvime göre Turist Rehberliği sınav sonuçları 12 Mart 2025 tarihinde adaylara açıklanacak.

2025 TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞE KABUL SINAV KONULARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Turist Rehberliği Mesleğe Kabul Sınavı'nda soracağı soru konuları şu şekilde:

Genel Turizm Bilgisi, Turizm Mevzuatı, Turizm Sosyolojisi

Türkiye’nin Tarihi ve Turizm Coğrafyası

Genel Türk Tarihi ve Kültürü

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Arkeoloji ve Mitoloji

Roma, Yunan ve Bizans Tarihi

Genel Sanat Tarihi

Dinler Tarihi

Genel Sağlık Bilgisi, İlk Yardım, Sağlık Turizmi, Turist Sağlığı ve Turist Psikolojisi

İletişim Becerileri ve Meslek Etiği

Anadolu Medeniyetleri Tarihi

Türk Halk Bilimi, Türk Dili ve Edebiyatı ile Geleneksel Türk El Sanatları

Türkiye'nin Flora ve Faunası, Doğa Tarihi

Müzecilik ve Tarihi Eserlere İlişkin Suçlar

REHBERLİK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ SAAT?

Turist Rehberliği Mesleğe Kabul Sınav'ında adaylara 100 soru sorulacak her bir soru 1 puan değerinde olacak. Rehberlik sınavı 120 dakika yani 2 saat sürecek.

REHBERLİK SINAVI GEÇME PUANI KAÇ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 100 sorudan oluşacak olan Rehberlik Sınavında adaylar için geçme puanının 70 olduğunu açıkladı.