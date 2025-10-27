Turistik Doğu Ekspresi 2025-2026: Biletler satışta! (Tüm tarihler ve fiyatlar)

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon biletleri satışa çıktı.2019’dan bu yana binlerce yerli-yabancı yolcuyu ağırlayan bu özel tren, Türkiye’nin kültürel mirasını ve Doğu’nun masalsı kış manzaralarını raylar üzerinde keşfetmek isteyenlere benzersiz bir deneyim sunuyor.

NE ZAMAN BAŞLIYOR? HANGİ GÜNLER SEFER VAR?

Sezon: 22 Aralık 2025 – 1 Mart 2026

22 Aralık 2025 – 1 Mart 2026 Ankara → Kars sefer günleri: Pazartesi, Çarşamba, Cuma (22.12.2025 – 27.02.2026 aralığı)

Pazartesi, Çarşamba, Cuma (22.12.2025 – 27.02.2026 aralığı) Kars → Ankara sefer günleri: Çarşamba, Cuma, Pazar (24.12.2025 – 01.03.2026 aralığı)

Çarşamba, Cuma, Pazar (24.12.2025 – 01.03.2026 aralığı) Toplam sefer: 60

GÜZERGÂH VE DURUŞLAR (MANZARALI MOLA NOKTALARI)

Turistik Doğu Ekspresi rotası, yolcularına sadece manzara değil; durduğu şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı da sunuyor.

Ankara → Kars yönünde duruşlar: Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat

Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat Kars → Ankara yönünde duruşlar: İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika, Sivas’ta 3 saat

İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika, Sivas’ta 3 saat Toplam mesafe: 1.360 km — duruşlar dahil yaklaşık 32 saat

Sefer Saatleri (Örnek Çizelge – Ankara Kalkışlı)

Hat Durak Varış Kalkış Ankara-Kars ANKARA GAR 13:55 Kayseri 20:52 21:12 Divriği 04:09 04:14 Erzincan 07:25 10:25 Erzurum 14:21 18:21 Kars 22:22

VAGON VE KAPASİTE

Tren; her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve 1 yemek vagonundan oluşur.

Toplam 160 yolcu kapasiteli olup, yataklı kompartımanlarda iki kişi konaklayabilir.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI VE TAKVİM

Ankara → Kars # Tarih Dönem Oda Fiyatı Gün 1 22.12.2025 Düşük Dönem ₺14.000 Pazartesi 2 24.12.2025 Düşük Dönem ₺14.000 Çarşamba 3 26.12.2025 Düşük Dönem ₺14.000 Cuma 4 29.12.2025 Düşük Dönem ₺14.000 Pazartesi 5 31.12.2025 Düşük Dönem ₺14.000 Çarşamba 6 2.01.2026 Düşük Dönem ₺14.000 Cuma 7 5.01.2026 Düşük Dönem ₺14.000 Pazartesi 8 7.01.2026 Düşük Dönem ₺14.000 Çarşamba 9 9.01.2026 Düşük Dönem ₺14.000 Cuma 10 12.01.2026 Düşük Dönem ₺14.000 Pazartesi 11 14.01.2026 Düşük Dönem ₺14.000 Çarşamba 12 16.01.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Cuma 13 19.01.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Pazartesi 14 21.01.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Çarşamba 15 23.01.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Cuma 16 26.01.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Pazartesi 17 28.01.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Çarşamba 18 30.01.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Cuma 19 2.02.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Pazartesi 20 4.02.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Çarşamba 21 6.02.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Cuma 22 9.02.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Pazartesi 23 11.02.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Çarşamba 24 13.02.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Cuma 25 16.02.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Pazartesi 26 18.02.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Çarşamba 27 20.02.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Cuma 28 23.02.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Pazartesi 29 25.02.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Çarşamba 30 27.02.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Cuma Kars → Ankara # Tarih Dönem Oda Fiyatı Gün 1 24.12.2025 Düşük Dönem ₺12.000 Çarşamba 2 26.12.2025 Düşük Dönem ₺12.000 Cuma 3 28.12.2025 Düşük Dönem ₺12.000 Pazar 4 31.12.2025 Düşük Dönem ₺12.000 Çarşamba 5 2.01.2026 Düşük Dönem ₺12.000 Cuma 6 4.01.2026 Düşük Dönem ₺12.000 Pazar 7 7.01.2026 Düşük Dönem ₺12.000 Çarşamba 8 9.01.2026 Düşük Dönem ₺12.000 Cuma 9 11.01.2026 Düşük Dönem ₺12.000 Pazar 10 14.01.2026 Düşük Dönem ₺12.000 Çarşamba 11 16.01.2026 Düşük Dönem ₺12.000 Cuma 12 18.01.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Pazar 13 21.01.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Çarşamba 14 23.01.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Cuma 15 25.01.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Pazar 16 28.01.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Çarşamba 17 30.01.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Cuma 18 1.02.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Pazar 19 4.02.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Çarşamba 20 6.02.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Cuma 21 8.02.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Pazar 22 11.02.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Çarşamba 23 13.02.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Cuma 24 15.02.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Pazar 25 18.02.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Çarşamba 26 20.02.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Cuma 27 22.02.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Pazar 28 25.02.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Çarşamba 29 27.02.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Cuma 30 1.03.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Pazar

BİLETLER NEREDEN VE NE ZAMAN ALINIR?