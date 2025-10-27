Turistik Doğu Ekspresi 2025-2026: Biletler satışta! (Tüm tarihler ve fiyatlar)
Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor? Hangi günler sefer düzenleniyor? Doğu Ekspresi biletleri ne zaman ve nereden alınabilir? Bilet fiyatları ne kadar? Yolculuk kaç saat sürüyor? Hangi şehirlerde mola veriliyor? Trende kaç kişi seyahat edebiliyor? Tüm detaylar haberimizde.
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon biletleri satışa çıktı.2019’dan bu yana binlerce yerli-yabancı yolcuyu ağırlayan bu özel tren, Türkiye’nin kültürel mirasını ve Doğu’nun masalsı kış manzaralarını raylar üzerinde keşfetmek isteyenlere benzersiz bir deneyim sunuyor.
NE ZAMAN BAŞLIYOR? HANGİ GÜNLER SEFER VAR?
- Sezon: 22 Aralık 2025 – 1 Mart 2026
- Ankara → Kars sefer günleri: Pazartesi, Çarşamba, Cuma (22.12.2025 – 27.02.2026 aralığı)
- Kars → Ankara sefer günleri: Çarşamba, Cuma, Pazar (24.12.2025 – 01.03.2026 aralığı)
- Toplam sefer: 60
GÜZERGÂH VE DURUŞLAR (MANZARALI MOLA NOKTALARI)
Turistik Doğu Ekspresi rotası, yolcularına sadece manzara değil; durduğu şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı da sunuyor.
- Ankara → Kars yönünde duruşlar: Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat
- Kars → Ankara yönünde duruşlar: İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika, Sivas’ta 3 saat
- Toplam mesafe: 1.360 km — duruşlar dahil yaklaşık 32 saat
Sefer Saatleri (Örnek Çizelge – Ankara Kalkışlı)
|Hat
|Durak
|Varış
|Kalkış
|Ankara-Kars
|ANKARA GAR
|13:55
|Kayseri
|20:52
|21:12
|Divriği
|04:09
|04:14
|Erzincan
|07:25
|10:25
|Erzurum
|14:21
|18:21
|Kars
|22:22
VAGON VE KAPASİTE
- Tren; her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve 1 yemek vagonundan oluşur.
- Toplam 160 yolcu kapasiteli olup, yataklı kompartımanlarda iki kişi konaklayabilir.
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI VE TAKVİM
Ankara → Kars
|#
|Tarih
|Dönem
|Oda Fiyatı
|Gün
|1
|22.12.2025
|Düşük Dönem
|₺14.000
|Pazartesi
|2
|24.12.2025
|Düşük Dönem
|₺14.000
|Çarşamba
|3
|26.12.2025
|Düşük Dönem
|₺14.000
|Cuma
|4
|29.12.2025
|Düşük Dönem
|₺14.000
|Pazartesi
|5
|31.12.2025
|Düşük Dönem
|₺14.000
|Çarşamba
|6
|2.01.2026
|Düşük Dönem
|₺14.000
|Cuma
|7
|5.01.2026
|Düşük Dönem
|₺14.000
|Pazartesi
|8
|7.01.2026
|Düşük Dönem
|₺14.000
|Çarşamba
|9
|9.01.2026
|Düşük Dönem
|₺14.000
|Cuma
|10
|12.01.2026
|Düşük Dönem
|₺14.000
|Pazartesi
|11
|14.01.2026
|Düşük Dönem
|₺14.000
|Çarşamba
|12
|16.01.2026
|Yüksek Dönem
|₺17.000
|Cuma
|13
|19.01.2026
|Yüksek Dönem
|₺17.000
|Pazartesi
|14
|21.01.2026
|Yüksek Dönem
|₺17.000
|Çarşamba
|15
|23.01.2026
|Yüksek Dönem
|₺17.000
|Cuma
|16
|26.01.2026
|Yüksek Dönem
|₺17.000
|Pazartesi
|17
|28.01.2026
|Yüksek Dönem
|₺17.000
|Çarşamba
|18
|30.01.2026
|Yüksek Dönem
|₺17.000
|Cuma
|19
|2.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺17.000
|Pazartesi
|20
|4.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺17.000
|Çarşamba
|21
|6.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺17.000
|Cuma
|22
|9.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺17.000
|Pazartesi
|23
|11.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺17.000
|Çarşamba
|24
|13.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺17.000
|Cuma
|25
|16.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺17.000
|Pazartesi
|26
|18.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺17.000
|Çarşamba
|27
|20.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺17.000
|Cuma
|28
|23.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺17.000
|Pazartesi
|29
|25.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺17.000
|Çarşamba
|30
|27.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺17.000
|Cuma
Kars → Ankara
|#
|Tarih
|Dönem
|Oda Fiyatı
|Gün
|1
|24.12.2025
|Düşük Dönem
|₺12.000
|Çarşamba
|2
|26.12.2025
|Düşük Dönem
|₺12.000
|Cuma
|3
|28.12.2025
|Düşük Dönem
|₺12.000
|Pazar
|4
|31.12.2025
|Düşük Dönem
|₺12.000
|Çarşamba
|5
|2.01.2026
|Düşük Dönem
|₺12.000
|Cuma
|6
|4.01.2026
|Düşük Dönem
|₺12.000
|Pazar
|7
|7.01.2026
|Düşük Dönem
|₺12.000
|Çarşamba
|8
|9.01.2026
|Düşük Dönem
|₺12.000
|Cuma
|9
|11.01.2026
|Düşük Dönem
|₺12.000
|Pazar
|10
|14.01.2026
|Düşük Dönem
|₺12.000
|Çarşamba
|11
|16.01.2026
|Düşük Dönem
|₺12.000
|Cuma
|12
|18.01.2026
|Yüksek Dönem
|₺15.000
|Pazar
|13
|21.01.2026
|Yüksek Dönem
|₺15.000
|Çarşamba
|14
|23.01.2026
|Yüksek Dönem
|₺15.000
|Cuma
|15
|25.01.2026
|Yüksek Dönem
|₺15.000
|Pazar
|16
|28.01.2026
|Yüksek Dönem
|₺15.000
|Çarşamba
|17
|30.01.2026
|Yüksek Dönem
|₺15.000
|Cuma
|18
|1.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺15.000
|Pazar
|19
|4.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺15.000
|Çarşamba
|20
|6.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺15.000
|Cuma
|21
|8.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺15.000
|Pazar
|22
|11.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺15.000
|Çarşamba
|23
|13.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺15.000
|Cuma
|24
|15.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺15.000
|Pazar
|25
|18.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺15.000
|Çarşamba
|26
|20.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺15.000
|Cuma
|27
|22.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺15.000
|Pazar
|28
|25.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺15.000
|Çarşamba
|29
|27.02.2026
|Yüksek Dönem
|₺15.000
|Cuma
|30
|1.03.2026
|Yüksek Dönem
|₺15.000
|Pazar
BİLETLER NEREDEN VE NE ZAMAN ALINIR?
- Bireysel bilet satışı başlangıç: 27 Ekim Pazartesi
- Satış kanalları: TCDD Taşımacılık satış kanalları
- Tur paketleri: Yetkili acenteler aracılığıyla
SIKÇA SORULAN SORULAR
Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor?
2025-2026 kış sezonu 22 Aralık 2025’te başlar; seferler 1 Mart 2026’ya kadar sürer.
Hangi günler sefer var?
Ankara–Kars yönünde pazartesi, çarşamba ve cuma; Kars–Ankara yönünde çarşamba, cuma ve pazar günleri sefer yapılır.
Doğu Ekspresi biletleri nereden alınır?
Bireysel biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından; tur paketleri yetkili acentelerden temin edilir. Satış başlangıcı: 27 Ekim Pazartesi.
Bilet fiyatları ne kadar?
Ankara–Kars: Düşük Dönem ₺14.000, Yüksek Dönem ₺17.000. Kars–Ankara: Düşük Dönem ₺12.000, Yüksek Dönem ₺15.000. Tüm tarihlere göre fiyatlar üstteki tablolarda listelenmiştir.
Yolculuk kaç saat sürüyor ve nerelerde mola veriliyor?
Toplam süre yaklaşık 32 saat. Ankara–Kars yönünde Erzincan (2s30d) ve Erzurum (4s); Kars–Ankara yönünde İliç (3s), Divriği (2s30d) ve Sivas (3s) duruşları yapılır.
Vagon düzeni ve kapasite nedir?
Tren; her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve 1 yemek vagonundan oluşur. Toplam kapasite 160 yolcudur; yataklı kompartımanlarda iki kişi konaklayabilir.