Turistik Doğu Ekspresi 2025-2026: Biletler satışta! (Tüm tarihler ve fiyatlar)

Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor? Hangi günler sefer düzenleniyor? Doğu Ekspresi biletleri ne zaman ve nereden alınabilir? Bilet fiyatları ne kadar? Yolculuk kaç saat sürüyor? Hangi şehirlerde mola veriliyor? Trende kaç kişi seyahat edebiliyor? Tüm detaylar haberimizde.

  27.10.2025
  • Giriş: 27.10.2025 13:32
  • Güncelleme: 27.10.2025 13:32
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: AA

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon biletleri satışa çıktı.2019’dan bu yana binlerce yerli-yabancı yolcuyu ağırlayan bu özel tren, Türkiye’nin kültürel mirasını ve Doğu’nun masalsı kış manzaralarını raylar üzerinde keşfetmek isteyenlere benzersiz bir deneyim sunuyor.

2025-2026 kış sezonu 22 Aralık’ta başlıyor ve 1 Mart 2026’ya kadar sürüyor. Tren; Ankara-Kars yönünde pazartesi-çarşamba-cuma, Kars-Ankara yönünde çarşamba-cuma-pazar günleri çalışacak; toplam 60 sefer yapılacak. Bireysel bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başladı.

NE ZAMAN BAŞLIYOR? HANGİ GÜNLER SEFER VAR?

  • Sezon: 22 Aralık 2025 – 1 Mart 2026
  • Ankara → Kars sefer günleri: Pazartesi, Çarşamba, Cuma (22.12.2025 – 27.02.2026 aralığı)
  • Kars → Ankara sefer günleri: Çarşamba, Cuma, Pazar (24.12.2025 – 01.03.2026 aralığı)
  • Toplam sefer: 60

GÜZERGÂH VE DURUŞLAR (MANZARALI MOLA NOKTALARI)

Turistik Doğu Ekspresi rotası, yolcularına sadece manzara değil; durduğu şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı da sunuyor.

  • Ankara → Kars yönünde duruşlar: Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat
  • Kars → Ankara yönünde duruşlar: İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika, Sivas’ta 3 saat
  • Toplam mesafe: 1.360 km — duruşlar dahil yaklaşık 32 saat

Sefer Saatleri (Örnek Çizelge – Ankara Kalkışlı)

HatDurakVarışKalkış
Ankara-KarsANKARA GAR13:55
Kayseri20:5221:12
Divriği04:0904:14
Erzincan07:2510:25
Erzurum14:2118:21
Kars22:22

VAGON VE KAPASİTE

  • Tren; her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve 1 yemek vagonundan oluşur.
  • Toplam 160 yolcu kapasiteli olup, yataklı kompartımanlarda iki kişi konaklayabilir.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI VE TAKVİM

Ankara → Kars

#TarihDönemOda FiyatıGün
122.12.2025Düşük Dönem₺14.000Pazartesi
224.12.2025Düşük Dönem₺14.000Çarşamba
326.12.2025Düşük Dönem₺14.000Cuma
429.12.2025Düşük Dönem₺14.000Pazartesi
531.12.2025Düşük Dönem₺14.000Çarşamba
62.01.2026Düşük Dönem₺14.000Cuma
75.01.2026Düşük Dönem₺14.000Pazartesi
87.01.2026Düşük Dönem₺14.000Çarşamba
99.01.2026Düşük Dönem₺14.000Cuma
1012.01.2026Düşük Dönem₺14.000Pazartesi
1114.01.2026Düşük Dönem₺14.000Çarşamba
1216.01.2026Yüksek Dönem₺17.000Cuma
1319.01.2026Yüksek Dönem₺17.000Pazartesi
1421.01.2026Yüksek Dönem₺17.000Çarşamba
1523.01.2026Yüksek Dönem₺17.000Cuma
1626.01.2026Yüksek Dönem₺17.000Pazartesi
1728.01.2026Yüksek Dönem₺17.000Çarşamba
1830.01.2026Yüksek Dönem₺17.000Cuma
192.02.2026Yüksek Dönem₺17.000Pazartesi
204.02.2026Yüksek Dönem₺17.000Çarşamba
216.02.2026Yüksek Dönem₺17.000Cuma
229.02.2026Yüksek Dönem₺17.000Pazartesi
2311.02.2026Yüksek Dönem₺17.000Çarşamba
2413.02.2026Yüksek Dönem₺17.000Cuma
2516.02.2026Yüksek Dönem₺17.000Pazartesi
2618.02.2026Yüksek Dönem₺17.000Çarşamba
2720.02.2026Yüksek Dönem₺17.000Cuma
2823.02.2026Yüksek Dönem₺17.000Pazartesi
2925.02.2026Yüksek Dönem₺17.000Çarşamba
3027.02.2026Yüksek Dönem₺17.000Cuma

Kars → Ankara

#TarihDönemOda FiyatıGün
124.12.2025Düşük Dönem₺12.000Çarşamba
226.12.2025Düşük Dönem₺12.000Cuma
328.12.2025Düşük Dönem₺12.000Pazar
431.12.2025Düşük Dönem₺12.000Çarşamba
52.01.2026Düşük Dönem₺12.000Cuma
64.01.2026Düşük Dönem₺12.000Pazar
77.01.2026Düşük Dönem₺12.000Çarşamba
89.01.2026Düşük Dönem₺12.000Cuma
911.01.2026Düşük Dönem₺12.000Pazar
1014.01.2026Düşük Dönem₺12.000Çarşamba
1116.01.2026Düşük Dönem₺12.000Cuma
1218.01.2026Yüksek Dönem₺15.000Pazar
1321.01.2026Yüksek Dönem₺15.000Çarşamba
1423.01.2026Yüksek Dönem₺15.000Cuma
1525.01.2026Yüksek Dönem₺15.000Pazar
1628.01.2026Yüksek Dönem₺15.000Çarşamba
1730.01.2026Yüksek Dönem₺15.000Cuma
181.02.2026Yüksek Dönem₺15.000Pazar
194.02.2026Yüksek Dönem₺15.000Çarşamba
206.02.2026Yüksek Dönem₺15.000Cuma
218.02.2026Yüksek Dönem₺15.000Pazar
2211.02.2026Yüksek Dönem₺15.000Çarşamba
2313.02.2026Yüksek Dönem₺15.000Cuma
2415.02.2026Yüksek Dönem₺15.000Pazar
2518.02.2026Yüksek Dönem₺15.000Çarşamba
2620.02.2026Yüksek Dönem₺15.000Cuma
2722.02.2026Yüksek Dönem₺15.000Pazar
2825.02.2026Yüksek Dönem₺15.000Çarşamba
2927.02.2026Yüksek Dönem₺15.000Cuma
301.03.2026Yüksek Dönem₺15.000Pazar

BİLETLER NEREDEN VE NE ZAMAN ALINIR?

  • Bireysel bilet satışı başlangıç: 27 Ekim Pazartesi
  • Satış kanalları: TCDD Taşımacılık satış kanalları
  • Tur paketleri: Yetkili acenteler aracılığıyla

SIKÇA SORULAN SORULAR

Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor?

2025-2026 kış sezonu 22 Aralık 2025’te başlar; seferler 1 Mart 2026’ya kadar sürer.

Hangi günler sefer var?

Ankara–Kars yönünde pazartesi, çarşamba ve cuma; Kars–Ankara yönünde çarşamba, cuma ve pazar günleri sefer yapılır.

Doğu Ekspresi biletleri nereden alınır?

Bireysel biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından; tur paketleri yetkili acentelerden temin edilir. Satış başlangıcı: 27 Ekim Pazartesi.

Bilet fiyatları ne kadar?

Ankara–Kars: Düşük Dönem ₺14.000, Yüksek Dönem ₺17.000. Kars–Ankara: Düşük Dönem ₺12.000, Yüksek Dönem ₺15.000. Tüm tarihlere göre fiyatlar üstteki tablolarda listelenmiştir.

Yolculuk kaç saat sürüyor ve nerelerde mola veriliyor?

Toplam süre yaklaşık 32 saat. Ankara–Kars yönünde Erzincan (2s30d) ve Erzurum (4s); Kars–Ankara yönünde İliç (3s), Divriği (2s30d) ve Sivas (3s) duruşları yapılır.

Vagon düzeni ve kapasite nedir?

Tren; her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve 1 yemek vagonundan oluşur. Toplam kapasite 160 yolcudur; yataklı kompartımanlarda iki kişi konaklayabilir.

