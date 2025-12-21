Turistik Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor: Tarih ve fiyatlar belli oldu

Turistik Doğu Ekspresi’nin, 2025–2026 kış sezonu seferleri yarın (22 Aralık Pazartesi) başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seferlere ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu, “Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri yarın başlayacak, 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek” ifadesini kullandı.

60 SEFER YAPACAK

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars–Ankara yönünde ise 1 Mart 2026’ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak.

Ekspres, toplam 10 bin 800 yolcuya hizmet verecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları söyledi:

“Ankara–Kars yönünde Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat, dönüşte ise İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika ve Sivas’ta 3 saat duruş yapılacak. Bin 360 kilometrelik güzergâhta duruşlar dahil yaklaşık 33 saat süren yolculukta, karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak.”

Uraloğlu, “Trenimiz, 2019’dan bu yana 81 binin üzerinde yolcuyu misafir ederek Türkiye’nin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir” dedi.

Turistik Doğu Ekspresi Yeniden Raylarda! 🚆❄️



2025–2026 kış masalı yarın başlıyor… 🏔️



Beyaza bürünen şehirler, pencereden süzülen manzaralar ve raylara eşlik eden hikâyelerle bu eşsiz yolculuk 1 Mart 2026’ya kadar sürecek. 🛤️✨



Doğunun beyazına, kültürüne ve hatıralarına… pic.twitter.com/S65OmEGi1o — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) December 21, 2025

FİYATLAR BELLİ OLDU

Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiği seferlerde, Ankara-Kars güzergâhında bilet fiyatları 14 Ocak’a kadar iki kişi için 14 bin lira, Kars-Ankara hattında ise 12 bin liradan satışa sunuluyor.

16 Ocak’tan itibaren Ankara’dan hareket edecek seferlerin fiyatı 17 bin liradan, Kars’tan hareket edecek seferlerin fiyatı ise 15 bin liradan başlayacak.