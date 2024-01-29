Turistik Doğu Ekspresi turları 10 bin TL'den başlıyor

Turistik Doğu Ekspresi’yle yapılan yolculuklar kişi başı 10 bin TL'den başlıyor.

Ankara'dan başlanan Turistik Doğu Ekspresi’yle yolculuk kişi başı 10 bin liradan başlıyor. Diğer illere göre fiyatlar artabiliyor. Tura, 1 gün tren, 2 gün otel konaklaması dahil.

Türkiye’nin birçok şehrinden Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak isteyen yurttaşlar tur operatörleri aracılığıyla biletlerini aylar öncesinden alarak yolculuğa başlıyor. Yaklaşık 30 saatlik tren yolculuğu Ankara’dan başlayıp Kars’ta son buluyor.

Doğu Ekspresi ile Kars turları, tur operatörlerinden erken rezervasyon yapıldığında ekstra avantajları beraberinde getirse de fiyatlar 10 bin liradan başlıyor.

Kars turu için saat 15.00’te Ankara eski tren garına gelen yurttaşlar, saat 15.55’te hareket edecek olan TCDD Turistik Doğu Ekspresi yataklı vagonu kompartımanlara yerlerini alarak yolculuğuna başlıyor. Akşam yemeği trenin yemekli vagonunda ekstra olarak alınabiliyor. Konaklama ise trendeki yataklı odalarda yapılıyor. 30 saatlik turistik yolculuk, Kars’ta son buluyor.